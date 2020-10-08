藍大動作提台美復交　葉元之籲江啟臣：別搖搖擺擺損威信

新聞節目中心／綜合報導

國民黨團日前提出「台美復交」、「美國協防台灣」決議案，經立法院朝野無異議通過。對此，國民黨新北市議員葉元之8日在ETtoday《雲端最前線》節目中指出，如今大動作宣示，告訴大家國民黨親美，那就要持續下去，呼籲國民黨主席江啟臣不要搖搖擺擺、有損威信。

《雲端最前線》8日邀請葉元之及台北市議員鍾小平、王世堅，一同討論台美復交、美豬進口等時事議題。針對藍營提案「台美復交」掀起討論，葉元之強調「國民黨明明就是親美」，而提案會被熱烈討論，代表國民黨之前被誤會得非常嚴重，「不然你本來就親美，你提這個案子有什麼好奇怪的，就跟你平常起床會刷牙一樣」。

他進一步說，現在大家會討論，也是因為平常不說，現在開始說，讓人家感覺國民黨不親美而是親中，「所以這件事情非常奇怪，就是我們的主席在現階段帶領黨的過程中，沒有把黨的意見整合好、對外傳播，才會帶給大家誤會」。

葉元之並呼籲，如今國民黨做大動作，重新告訴大家國民黨親美，那就要持續下去，「我希望他（江啟臣）可以硬久一點，不然這樣搖搖擺擺，也有損他的威信」。他還說，國民黨主席江啟臣勢必尋求連任，黨員會對他的表現重新檢視，若立場改來改去，或無法領導統御整個黨、很多人管不了，大家就會選擇一個有威望、能量的人繼續領導國民黨。

鍾小平則諷，江啟臣現在是痛苦萬分、六神無主，一下海峽論壇被央視主持人李紅洗臉，一下又飆車要台美復交、美國協防台灣等。他進一步分析，江啟臣為何要這樣做，首先是沒有路線、中心思想，「領袖沒有方向感，他不適合做國民黨的主席了」。

鍾小平還指出，江啟臣吃了砰陀鐵了心要連任黨主席，與黃復興辦了兩百場固票；而近期ETtoday黨主席民調中，朱立倫支持度26.8%，第二名是前高雄市長韓國瑜15.7%，江啟臣則為6.4%，「他急嘛！又亂！」他並說，自己贊成台美建交，但不贊成這個時候。

王世堅則諷，國民黨這幾個月來，可說受盡中共羞辱，中共兩週才說國民黨討飯吃，現在又說吃錯藥，極盡羞辱之能事。他更分析，國民黨表面上讓開明派的江啟臣提案，另一手卻派出前黨主席洪秀柱，在下週參與海峽青年論壇，「事實上就是兩手策略！」

《雲端最前線第909集FB》

《雲端最前線第909集Youtube》