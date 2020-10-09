鶯歌老街「鶯式美學生活節」登場　消費200元有機會抽免治馬桶座

▲鶯歌老街「鶯式美學生活節」登場。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「鶯式美學生活節」9日鶯歌老街登場，由紙風車兒童劇團、新北市警察樂隊、騎警隊和鶯歌在地團體組成的遊行隊伍嗨翻老街，現場網美打卡牆及AR店家集圖大家照的不亦樂乎，在吳副市長拉開氣球下，隨著樂隊響徹雲霄的奏樂，超過1000人開心參與遊行，為鶯歌老街帶來滿滿人潮。

副市長吳明機表示，市府積極推動「三鶯文創整合計畫」，透過跨局處的資源整合，在未來10年投入550億元，發展三峽與鶯歌軟硬體建設，打造新北美術館、捷運三鶯線等設施，盼結合觀光、生態、藝術、產業等發展特色亮點，打造文創品牌，活絡地方經濟。

▲由紙風車兒童劇團、新北警察樂隊、騎警隊和鶯歌在地團體組成遊行隊伍嗨翻鶯歌老街。

吳明機說，「鶯式美學生活節」運用「陶瓷」、「茶葉」及「藍染」三種產業為主題來推廣鶯歌文化，同時也是象徵從古迄今於三鶯地區所呈現的「生長」Live、「生活」Life及「生命」Lives的真諦，希望透過鶯式美學風格能夠融入市民朋友的生活中，也期待為鶯歌商圈店家帶來更多商機。

經發局表示，鶯式美學生活節活動第二天剛好是雙十國慶，現場有三鶯地區「陶」、「茶」、「染」地方產業特色的免費DIY體驗活動，以及整日不停歇的熱鬧舞台表演和特色市集；另結合AR擴增實境技術的跨域策展，與在地店家合作的AR尋寶遊戲，歡迎民眾來鶯歌老街歡樂度過雙十節。

經發局說，只要在11月15日前在鶯歌老街100家特約店家消費滿200元，還有機會抽平板電腦、智慧型免治馬桶座、文創旅店住宿券、高級自行車、鶯歌老街消費券等大獎；消費達1000元，再加碼贈送陶瓷香氛爉燭等限量滿額禮，歡迎大家來鶯歌老街，親身感受「鶯式美學」生活風格。

► 美麗最大的祕密

▲「鶯式美學生活節」與會貴賓合影。