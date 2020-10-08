九份假日觀光景點人潮多　「新九號停車場」轉乘接駁站9日啟用

▲「新九號停車場」轉乘接駁站9日啟用。（圖／新北市交通局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市瑞芳區九份老街是國際著名觀光景點，因九份遊客逐年增多，疫情前外國觀光客更是絡繹不絕，新北市政府便向日觀公司承租土地，於九號停車場旁闢建「新九號停車場」，可提供80輛大客車停車位，對前往九份地區遊覽車遊客，提供更佳的轉乘接駁客運上山的候車空間，「新九號停車場」轉乘接駁站將於9日啟用。

交通局停車管理科代理科長陳明湖表示，九份老街因位於山區，周邊道路狹窄，且停車空間有限，因此交通局多年來向日觀實業股份有限公司（以下簡稱 「日觀公司」）承租土地興闢九號停車場，做為假日遊覽車遊客轉乘客運上九份老街的接駁站和遊覽車臨停場所。

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▲「新九號停車場」除可停放大客車外，基隆客運也將於「新九號停車場」接駁轉乘遊客。

陳明湖指出，近期因九號停車場受到上方工區施工影響，造成遊客搭乘接駁公車的不便，為確保遊客轉乘接駁的安全，交通局近日邀集了相關單位研商，決議自雙十國慶連續假期首日起，「新九號停車場」除可停放大客車外，基隆客運也將於「新九號停車場」接駁轉乘遊客。

交通局表示，配合「新九號停車場」接駁站啟用，遊覽車於場內動線請務必遵從現場人員指揮，「新九號停車場」亦設置有臨時廁所，方便遊客使用；交通局提醒計劃連假前往九份出遊的民眾，儘量利用大眾運輸交通工具，可由板橋公車站搭乘965路公車或由瑞芳火車站轉乘1062、788、825、827及856路公車前往，省時省錢又方便。

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