▲林口、三峽公所、新北警守護山林有成，連續三年榮獲「坡地金育獎」。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年坡地金育獎頒獎典禮日前於張榮發基金會國際會議中心舉行，其中新北市林口區公所及三峽區公所辦理山坡地違規之查報、制止業務，因執行績效良好，深獲農委會肯定，各獲頒「績優獎」獎牌一面，7日於市政會議林口區長藍品畯及三峽區長周晉平及警察局副局長溫枝發，將坡地金育獎獲獎榮耀獻給侯市長。

農委會水保局每年考核各地方政府執行山坡地保育利用管理成效，並透過「坡地金育獎」公開表揚績優單位。頒獎典禮已於9月4日在張榮發基金會國際會議中心辦理，由水土保持局李鎮洋局長親自頒發獎項給績優鄉鎮區公所及績優警政機關，以表彰他們在山坡地保育利用管理工作上的貢獻。

▲若發現違規農業局將立即配員前往制止。

農業局表示，今年新北市林口區公所及三峽區公所由全國含山坡地之226鄉（鎮、市、區）公所脫穎而出，因辦理山坡地查報執行績效良好，深獲農委會肯定，獲頒「績優獎」獎牌各乙面，該獎項全國共6名公所得獎，新北市即佔2席。

農業局說，林口區公所2019年度共查報51件疑似違規山坡地開發案，經市府農業局會勘確認違反水保法裁罰共28件，三峽區公所則查報36筆疑似違規山坡地開發案，經農業局會勘確認違反水保法共裁罰13件，為新北第一及第二多。

警察局表示，警察局配合各目的事業主管機關積極查緝山坡地違法開發案件，亦獲農委會頒發為績優警政機關；2019年度共查報51件內，2019年上、下半年「偵辦濫墾林地、山坡地案件」工作，共計查獲19件30人、查扣機具（挖土機、貨車）5輛。

▲三峽及林口公所查報取締表現優異農委會予以肯定。

新北市因山坡地範圍幅員廣闊，山坡地違規開發案件及陳情案件也較其他縣市多，故農業局、區公所及警察局等相關單位，分工合作進行不定期巡查外，另搭配農委會水保局每月1次通報衛星影像輔助監測變異點，讓山林違規行為無所遁形，藉此遏止行為人擅自開發行為，共同守護新北山坡地。

農業局表示，民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，農業局將立即派員前往制止取締。依水土保持法規定，如未按規範實施水土保持之處理與維護，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，如有涉及致生水土流失者，甚至要面臨6個月以上的刑責亦要併科罰金。

民眾如有山坡地開發或水土保持處理及維護的相關問題，可上新北市政府農業局網站線上預約免費之水土保持服務團諮詢及輔導，另新北市水土保持服務團於每周一、周四在新北市政府22樓現場提供免費水土保持專業諮詢，亦可撥打水土保持服務專線：02-2965-9930洽詢。

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