　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

林口、三峽公所、新北警守護山林有成　連續三年榮獲「坡地金育獎」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲林口三峽公所、新北警守護山林有成 連續三年獲「坡地金育獎」。（圖／新北市政府提供）

▲林口、三峽公所、新北警守護山林有成，連續三年榮獲「坡地金育獎」。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020年坡地金育獎頒獎典禮日前於張榮發基金會國際會議中心舉行，其中新北市林口區公所及三峽區公所辦理山坡地違規之查報、制止業務，因執行績效良好，深獲農委會肯定，各獲頒「績優獎」獎牌一面，7日於市政會議林口區長藍品畯及三峽區長周晉平及警察局副局長溫枝發，將坡地金育獎獲獎榮耀獻給侯市長。

農委會水保局每年考核各地方政府執行山坡地保育利用管理成效，並透過「坡地金育獎」公開表揚績優單位。頒獎典禮已於9月4日在張榮發基金會國際會議中心辦理，由水土保持局李鎮洋局長親自頒發獎項給績優鄉鎮區公所及績優警政機關，以表彰他們在山坡地保育利用管理工作上的貢獻。

▲林口三峽公所、新北警守護山林有成 連續三年獲「坡地金育獎」。（圖／新北市政府提供）

▲若發現違規農業局將立即配員前往制止。

農業局表示，今年新北市林口區公所及三峽區公所由全國含山坡地之226鄉（鎮、市、區）公所脫穎而出，因辦理山坡地查報執行績效良好，深獲農委會肯定，獲頒「績優獎」獎牌各乙面，該獎項全國共6名公所得獎，新北市即佔2席。

農業局說，林口區公所2019年度共查報51件疑似違規山坡地開發案，經市府農業局會勘確認違反水保法裁罰共28件，三峽區公所則查報36筆疑似違規山坡地開發案，經農業局會勘確認違反水保法共裁罰13件，為新北第一及第二多。

警察局表示，警察局配合各目的事業主管機關積極查緝山坡地違法開發案件，亦獲農委會頒發為績優警政機關；2019年度共查報51件內，2019年上、下半年「偵辦濫墾林地、山坡地案件」工作，共計查獲19件30人、查扣機具（挖土機、貨車）5輛。

▲林口三峽公所、新北警守護山林有成 連續三年獲「坡地金育獎」。（圖／新北市政府提供）

▲三峽及林口公所查報取締表現優異農委會予以肯定。

新北市因山坡地範圍幅員廣闊，山坡地違規開發案件及陳情案件也較其他縣市多，故農業局、區公所及警察局等相關單位，分工合作進行不定期巡查外，另搭配農委會水保局每月1次通報衛星影像輔助監測變異點，讓山林違規行為無所遁形，藉此遏止行為人擅自開發行為，共同守護新北山坡地。

農業局表示，民眾若有發現不明人士及機具，隨意開挖山坡地或堆積土石之行為，可撥打1999新北市民專線通報，農業局將立即派員前往制止取締。依水土保持法規定，如未按規範實施水土保持之處理與維護，將處6萬元以上30萬元以下罰鍰，如有涉及致生水土流失者，甚至要面臨6個月以上的刑責亦要併科罰金。

民眾如有山坡地開發或水土保持處理及維護的相關問題，可上新北市政府農業局網站線上預約免費之水土保持服務團諮詢及輔導，另新北市水土保持服務團於每周一、周四在新北市政府22樓現場提供免費水土保持專業諮詢，亦可撥打水土保持服務專線：02-2965-9930洽詢。

► 美麗最大的祕密

ET快訊
我最愛的弟弟，改天見！「二哥」親手剪小鬼影片...網淚崩
恐怖男露「詭異笑容」猛拉車門！辣人妻驚拍13秒影片：他硬要上
殯葬少東遭行刑式轟頭！瀕臨腦死　郭姓兇嫌聲押
女嬰全身狂冒紅疹！媽照顧也中獎...竟是爸害的　醫：致命危機
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

手抖非老人病　小提琴高材生「原發性震顫」痛斷音樂路

超震撼！彰化消防局長蕭嘉政「5分鐘報告離開」　無預警閃辭

開南大學推動綠能校園　太陽能光電系統第一期竣工啟用

登革熱疫情仍未緩和　桃市呼籲不要去三峽區五寮尖山

黑夜精靈、惡魔之眼　超萌85℃萬聖節蛋糕10/8搞怪上市

林口、三峽公所、新北警守護山林有成　連續三年榮獲「坡地金育獎」

恐怖男露「詭異笑容」猛拉車門！辣人妻驚拍13秒影片：他硬要上車

台中檢舉達人連拍！黑衣男氣炸「抬腳踹車」...他嚇壞騎車逃走

全民運聖火環台傳遞至桃竹苗　吉祥物「平平安安」大家搶合照

新北打造水生螢火蟲庇護基地　公私協力共創螢光美好日常

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

許效舜率「閃亮之星」留83號球衣給黃鴻升　黃鐙輝哽咽：記得有一種溫暖叫小鬼

海裕芬憶見小鬼最後一面「怕眼淚滴到他」　「想要我當他的媽媽...」淚喊：快點來投胎！

依依不捨～捨不得～地球上最浪漫的一首歌　全場大合唱..「黃鴻升我們永遠愛你」

裝手機架收1百學生回「這也要錢」車行老闆怒開直播：我像工友嗎？

許瑋甯：我們會帶著小鬼靈魂重量生活下去　牽著華岡五人幫哽咽「我們沒有失去過他」

手抖非老人病　小提琴高材生「原發性震顫」痛斷音樂路

超震撼！彰化消防局長蕭嘉政「5分鐘報告離開」　無預警閃辭

開南大學推動綠能校園　太陽能光電系統第一期竣工啟用

登革熱疫情仍未緩和　桃市呼籲不要去三峽區五寮尖山

黑夜精靈、惡魔之眼　超萌85℃萬聖節蛋糕10/8搞怪上市

林口、三峽公所、新北警守護山林有成　連續三年榮獲「坡地金育獎」

恐怖男露「詭異笑容」猛拉車門！辣人妻驚拍13秒影片：他硬要上車

台中檢舉達人連拍！黑衣男氣炸「抬腳踹車」...他嚇壞騎車逃走

全民運聖火環台傳遞至桃竹苗　吉祥物「平平安安」大家搶合照

新北打造水生螢火蟲庇護基地　公私協力共創螢光美好日常

共機被擊落會開戰嗎？　網友掀正反熱議...有人親曝「恐怖真相」

屢談兵役制度挨批　徐巧芯：稱讚民進黨就可刀槍不入？

中職／王牌歸位！黃恩賜7局失1分　兄弟8比1勝樂天

「未來移動」台灣隊　搶攻兆元商機

穩懋投資850億元設廠　進駐南科高雄園區

高市國小「開冷氣就跳電」停機1個月！　柯粉超嗨狂讚：先知？

中職／猛威爾8K壓制、蘇智傑清壘打　統一4比2富邦並列龍頭

手抖非老人病　小提琴高材生「原發性震顫」痛斷音樂路

旺宏9月營收激增47.9%「攀升近1年新高」　受惠華為禁令拉貨效應

超震撼！彰化消防局長蕭嘉政「5分鐘報告離開」　無預警閃辭

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

大小貨車夾殺女科大生！上課遇違停奪命

男露詭異笑容猛拉車門　人妻驚恐拍下全程

沙鹿服飾店深夜起火　16歲高中生一度受困

檢舉達人出沒！黑衣男衝去踹車...他嚇壞逃走

捲髮女買餅插隊　店員爆氣：道歉喔

買機車發票中千萬！店員：羨慕忌妒恨

「車床天地」旅行正夯　粉絲團超過14萬人

台南市環保局：回收手機趁現在！

直播主胡凱彬　中秋送街友月餅

彰化自小客疑似車禍　火燒車事故

幫「玉津丸」官兵遺骸歸故里　日籍美女奔走

全台水情不穩　雲林民生用水無虞

龜山A7社區居民交通塞　民代允諾加速開闢

台中東豐自行車道134棵樹兒病了

更多熱門

相關新聞

新北打造水生螢火蟲庇護基地

新北打造水生螢火蟲庇護基地

新北市農業局與中華民國荒野保護協會合作辦理新北秋螢復育計畫，打造北臺灣水生螢火蟲庇護基地，7日在國際自然保護聯盟（IUCN）物種存續委員會臺灣區螢火蟲專家吳加雄博士指導下，由荒野萬里濕地教育中心與萬里區大坪國小師生成功呵護300隻「黃緣螢」幼蟲回家，推估2~3週後幼蟲即可蛻變為成蟲。

「新北青農力」計畫成果展

「新北青農力」計畫成果展

新北金山國小學童喜迎環台視障者

新北金山國小學童喜迎環台視障者

重聽阿北違規右轉嗆警　這下悲劇了

重聽阿北違規右轉嗆警　這下悲劇了

新北景觀處推親子工作坊

新北景觀處推親子工作坊

關鍵字：

新北山坡地違規

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

醫生娘裝針孔抓猴　意外揭名醫老公是惡狼

鄭人碩前妻爆氣飆罵小薰！　離婚1個月無縫接軌

「新北富二代」闖民宅性侵母女！　綁男屋主逼看活春宮

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

紅隊突備大禮…吳宗憲一打開「是黃隊制服」

看上美艷外甥女　陸富商遭分屍108塊

張景嵐戀愛不瞞了！曝和阮經天真實關係

心疼女友被攻擊…瘦子「3年前1首歌」霸氣護愛！

路邊搭到「450萬特斯拉小黃」…駕駛現身了！

峮峮KTV續攤「雙眼哭腫」！貼圖藏小鬼愛的暗號

超過10分未取餐！外送員「餐點送遊民」她公審

饗食天堂「財富自由」吃法！他盛這5樣菜

六月嫁李易9年「每天吵架」：真的走不下去了

SWAG點7下闖入「廠商模式」觀賞5分鐘精華影片

楊丞琳第一次大哭：小鬼真的走了！忍淚21天終潰堤

更多

最夯影音

更多
KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T

KID要幫小鬼圓夢拍《我不是空笑夢》　堅強兩小時..仍忍不住爆哭T_T
《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

《扛得住》麥克風遞給天上的他.. 　柯有倫.竇智孔.黃鴻升合唱：以後再當兄弟

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

坤達.庹宗康都來了...合唱《天堂有多遠》　KID爆哭「這輩子最快樂...鬼哥加入《玩很大》」

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

迷你豬「嘴裡咬票」搭地鐵出去玩　踩球過閘門萌暈千萬網：好逼真❤

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

「小鬼沒結拜的大哥」曾國城致詞台下頻拭淚　哽咽「覺得可惜，這一切太不真實了...」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面