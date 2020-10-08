▲新北三和國小自製「紅寶石蜜餞」，食農教育從小扎根吃出好滋味。（圖／新北市三和國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市金山區三和國小三年級學生於8日在校長陳紹賓及導師的帶領下，親手採收種植於校園內的洛神花，並將洛神花加工做成如紅寶石般的蜜餞，每個人都完成了2罐蜜餞，1罐要帶回去給最愛的家人品嚐，另1罐則要留於24日上午11時到下午3時在板橋大遠百外廣場的「新北小農夫市集」販售，讓民眾品嚐健康美味的三和紅寶石蜜餞。

三和國小除了與社區共同進行稻米及地瓜的友善耕作課程之外，也充分利用校園嘗試栽植各種可食地景，經過近幾年來的發展，學校團隊發現洛神花非常適合種植；孩子們在採收的過程中碰觸洛神花的莖、葉、花及果實，加深對於植物構造的認識，並在製作洛神花蜜餞。

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▲三和國小校長陳紹賓及導師的帶領下，親手採收種植於校園內的洛神花。

三和國小說，洛神花的花及葉片嚐起來都很酸，不合蟲、鳥胃口，所以洛神花不用噴灑農藥，也不需要特別施肥，最迷人的是，每年一長的洛神花於10月開花時，不僅讓秋天的三和校園繽紛美麗，花謝後的洛神花果也被學校廚工採收加工成洛神花果醬，成為孩子早餐食用土司時最愛的佐醬。

三和國小表示，為了讓孩子充分認識洛神花，今天的紅寶石蜜餞DIY課程由校長陳紹賓與三年級導師張淑浬老師以協同教學的方式，帶著孩子從認識洛神花、摘取果萼、去除種籽、逐朵清洗、熱水殺青與糖漬裝罐一步步完成，除了提醒孩子注意使用剪刀及熱水時的安全外，全程都由孩子自己動手完成。

▲孩子們注意使用剪刀小心翼翼剪下洛神花。

蕭于恩說，在運動場跟同學遊戲時就有看到這些美麗的花朵，原來它們就是洛神花，想不到它們還可以做成蜜餞，太神奇了，好期待7天後打開的味道；李驛諾說，看到砂糖加入落神花時就覺得一定很好吃，我要把今天做的蜜餞帶回去給媽媽品嚐。

徐睿謄則說，以前在二年級的時候，老師有煮洛神花茶給我們品嚐，酸酸甜甜的很好喝，沒想到它還可以做蜜餞，只是去籽的時候很辛苦，我的手快沒力了，今天我自己做的蜜餞一定要好好、慢慢地品嚐；盧品妤說，做好的洛神花蜜餞罐好漂亮，砂糖加入洛神花之後就出現像日本櫻花的粉色，把它轉一轉時又看到不一樣的顏色，好看又好吃。

▲孩子們用水清洗洛神花。

三和國小校長陳紹賓表示，自從校園洛神花逐漸開花結果後，就一直在思考如何讓孩子認識並應用這號稱具有清血管、抗老養顏等功效的健康食材，於是與三年級導師張淑浬老師一同為孩子設計了這次的體驗學習課程。

陳紹賓說，在課程中我們看到了孩子們勇於接觸自然植物的勇氣、享受採果豐收的喜悅、去籽清洗的細心、使用熱水殺青的謹慎以及糖漬裝罐時的相互學習，孩子學習到的，不僅是對於植物完整的認識，也是體現食農教育強調「親手做」，發展孩子簡單料理食材的能力，拓展食物選擇思維，並養成終身的健康飲食習慣。

► 美麗最大的祕密

▲孩子注意使用剪刀及熱水時的安全外，全程都由孩子自己動手完成。