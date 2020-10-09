泰北有3座我國軍公墓　吳斯懷：泰緬孤軍應移靈回台入祀忠烈祠

▲國民黨立委吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委吳斯懷日前在立法院外交及國防委員會質詢時，建議國防部長嚴德發盡快透過駐泰國武官聯絡協調，派遣高階官員赴泰緬孤軍的忠烈墓園致敬，並將孤軍英魂移靈回國入祀忠烈祠，以表彰國軍多年來對國家的貢獻與努力。

吳斯懷指出，1951年國軍第三軍、第五軍到了泰緬寮邊境擔任「雲南人民反共志願軍」，伺機反攻大陸，但後來因為國際情勢轉變，造成我方補給中斷，這些官兵隨後接受泰國軍方整編，並協助泰國進行多次清剿叛亂份子的工作，所以有數以千計的參戰官兵陣亡在當地。

▲吳斯懷建議將孤軍英魂移靈回國入祀忠烈祠，以表彰國軍對國家的貢獻與努力。（圖／翻攝立法院議事轉播系統）



吳斯懷說，泰國政府為了嘉勉、肯定我們的國軍，最近在美斯樂、密額、帕黨等三地修建了公墓，並且在墓碑上有記載了我國國徽、國軍番號、階級職務以及姓名，而三座中華民國國軍忠烈墓園現在都已接近完工，詢問國防部是否知道此事。

吳斯懷建議，國防部應該盡快透過駐泰國武官聯絡協調，並且建議嚴德發派遣高階幹部赴當地共同瞭解，同時也向國軍英靈致敬，協調、研究是否能找尋出這些官兵的後代或親屬，並將他們移靈回國入祀忠烈祠，以表彰國軍這麼多年以來對國家的貢獻與努力。

1950年代，國民政府軍在國共內戰中節節敗退，鎮守在滇南的國民政府軍向西南方撤退，原本期待在海南島和國民黨主力軍隊會合，卻在北緬的原始叢林進退兩難。當時緬甸政府要求指揮官李國輝率領孤軍撤出國境，但雙方談判破裂，緬軍發動攻勢圍剿，不過竟被李國輝逆轉擊退，緬甸軍政府被迫議和，同意李國輝轉移陣地到泰國邊境，最終這支孤軍就在金三角駐紮。

據孤軍遺老指出，當地軍人及其眷屬總人數仍有約7至8萬人，並且收容了仍陸陸續續逃離中國大陸之民眾，目前泰緬僑民相關事宜以內政部移民署、中華救助總會、中華民國駐泰國台北經濟文化辦事處及民間自力成立的「泰緬地區華裔難民權益促進會」為交流最密切的窗口。

其他人也看了這些...

►嚴德發：共機今年49架次跨越海峽中線 創30年以來最高紀錄

►共機擾台國軍2972架次攔截 空軍已耗費成本255億元

►中共軍艦今年擾台達1029艘次 海軍耗費57億維保台海

更多熱門新聞...

►共機擾台嗆「例行訓練不要干擾」 嚴德發呼籲中共當局節制

►嚴德發：教召訓量12萬增至26萬人 預計2022年達成目標

►成立「防衛動員署」整備後備軍力 嚴德發：後備旅由7擴增至12個

►振興一下我們的美麗