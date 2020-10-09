共機凌晨擾台！　共機空警500短暫越界我防空識別區

▲共機於9日凌晨短暫越界我防空識別區。（圖／翻攝台灣西南空域臉書）



記者蔡文鈴／台北報導

國防部8日晚間發布即時軍事動態，共軍派遣一架運8反潛機擾台，我國空軍立即派機起飛應對。但過沒多久，臉書粉專「台灣西南空域」9日凌晨發文指出，共機「空警500」在我防空識別區西部短暫越界，而我空軍則全程監控中。

對此，國防部目前尚未正面回應，軍方僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全，籲請國人放心。

據國防部資料顯示，共軍空警500機7日才侵擾我西南防空識別區，空軍以廣播驅離、防空飛彈追監、警戒兵力應對。8日晚間，共軍1架運8反潛機侵擾我西南防空識別區，國軍派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對，並以廣播驅離及防空飛彈追監，而這不僅是10月以來，共機第6次擾台防空識別區，也顯示今年共機擾台次數達到219架次。



根據軍方近期公布共機擾台的資料，9月16日至10月7日共有54架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；29日運8反潛機2架次；10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次；10月7日空警500機1架；10月8日運8反潛機1架。

共機近期不斷飛越海峽中線，挑釁意味十足，國防部長嚴德發日前證實共機擾台今年總計49架次，我方則出動76架次戰機因應，雙雙創下1990年以來最高紀錄。對此，他也呼籲中共當局節制，應該共同維護台海的和平與安全，不要改變或破壞現狀。

▼共機於9日凌晨短暫越界我防空識別區。（圖／翻攝台灣西南空域臉書）



▼空警500機。（圖／國防部提供）

