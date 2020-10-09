金門戰車翻覆1死！車長家屬現場招魂　母見慘況癱地…擲2次才允杯

記者林名楊、陳韻如／金門報導

金防部8日下午演訓時發生一起戰車翻覆起火意外，車長林楷強遭壓車底，救出時全身燒燙傷，送醫不治。家屬9日一早趕往金門處理後續事宜，並重返事發地點招魂，林母一見到現場慘況，忍不住情緒癱軟蹲地。此外，在招魂擲筊時，一度擲不到筊，直到親友及長官喊話，「林楷強回家了」，才得到允杯，順利招到林楷強魂魄。

▲金門殉職車長林楷強家屬前往失事現場招魂，林母一見現場慘況癱軟蹲地。(圖／記者林名揚攝）

這起事件發生在8日下午3時15分，而金防部副指揮官張永文少將表示，當時該輛M41A3戰車在結束基地普測任務後返部途中，行經小金門黃厝路段，戰車疑似失控翻覆、180度底朝天跌落邊坡，當場撞斷2支電桿，而戰車本體也遭到電纜纏繞。另外，由於該戰車燃料為汽油，翻覆後隨即起火燃燒。

戰車翻覆之後，擔任車長的林楷強當場遭壓車底，受困了10分鐘才獲救，但全身都已燒燙傷，經搶救後仍因傷重宣告不治。對此，軍方稍早也做出回應，林楷強為「燒傷致死」，不過確切死因仍待釐清。

林楷強家屬9日一早就趕往金門處理後續事宜，並且在下午返回事發地點招魂，林母一見到現場慘況，忍不住情緒攤癱軟蹲趴在一旁護欄，最後由親友攙扶起身，並且聽著軍方說明當時救援情況。

此外，在招魂儀式時，由林楷強哥哥進行擲筊，但第一杯並沒有擲出聖筊，而其他親友及長官見狀，立刻向林楷強喊話，「林楷強回家了」，擲了2次才得到允杯，順利招到林楷強魂魄。

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