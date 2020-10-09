力挺林飛帆！卓榮泰嗆：民進黨不會要求殘抱九二共識的國民黨道歉

▲林飛帆、卓榮泰。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨近日猛攻民進黨副秘書長林飛帆，批評他在面對瘦肉精美豬進口的立場，與2012年時反對美牛的態度不同，雙重標準，而林飛帆則反嗆「口水仗無助食安把關」，民進黨開放美豬進口符合國際標準。對此，前民進黨主席卓榮泰8日反嗆，民進黨並不會要求國民黨因殘抱九二共識而道歉。

國民黨北市議員徐巧芯7日指出，林飛帆於2012年擔任台大研究生協會代表時，曾說以世界貿易組織（WTO）的規定，只要開放含瘦肉精的美牛進口，以後各國的瘦肉精肉品皆能任意通關，痛批馬政府的牛豬分離說法根本是狗屁。而林飛帆則在臉書回應，「口水仗無助於食安把關」，關於美豬進口，民進黨政府已經多次說明，在符合國際食品法典（Codex）標準、配合國際經貿新情勢需要、政府完善標示配套下開放。

對此，卓榮泰表是，最近又有一些國民黨人及其同路人，一再對林飛帆提出嚴厲的批判，「我倒是要請問這些矇著眼睛、張口噴人、提筆罵人的國民黨人和其同路人，看清楚」，第一，林飛帆擔任現職一年多來，帶動青年再度認識民進黨、完成「社會同行、世代共贏」黨的新決議文、與全體黨內先進共同達成「總統連任、國會過半」歷史使命，「你們除了眼紅之外，有誰做得到？」

第二，年輕的林飛帆加入民進黨後，在複雜的政治環境中仍然不脫離初衷，關心香港人權、維持與公民團體對話、引領進步青年思潮、學習國際事務，這些罵人的人完全視而不見？還是不願看見？

第三，美豬美牛議題在國際標準及客觀條件下，是時局演變的必要選擇，民進黨都會集體承擔；但民進黨並不會要求這些罵人的國民黨人為了拋棄「反共大陸」、拋棄「三民主義統一中國」，只敢殘抱「只有一中的九二共識」，道歉了事。

卓榮泰指出，日趨政治熟練的林飛帆已經做出許多「非凡的付出」，他的工作代表一種「正向價值」，但絕不能用任何「金錢價值」來衡量；台灣社會應該給林飛帆多一點提示與磨練，讓他繼續面對未來「飛帆的使命」，而不是用政治手段無的謾罵，「這不是我們對待年輕人的方式」。

▼卓榮泰8日發文力挺林飛帆。（圖／翻攝自Facebook／卓榮泰）

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