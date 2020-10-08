再批林飛帆雙標、卸責　徐巧芯：綠營強渡關山「他連屁都不敢放」

▲徐巧芯、林飛帆。（圖／記者李毓康攝、記者張一中攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對被國民黨台北市議員徐巧芯點名，面對反瘦肉精美豬進口的立場，應保持2012年的初衷一事，民進黨副秘書長林飛帆日回嗆，口水仗無助於食安把關。對此，徐巧芯8日下午反擊，林飛帆找不到理由硬湊說法，民進黨連公聽會都不開，憑一只行政命令就要強度關山，他卻連屁都不敢放了，如果是當年的他，至少會站在街頭前線，批判政府「黑箱作業」。

徐巧芯7日先在記者會上，指出林飛帆於2012年擔任台大研究生協會代表時，曾說以世界貿易組織（WTO）的規定，只要開放含瘦肉精的美牛進口，以後各國的瘦肉精肉品皆能任意通關，痛批馬政府的牛豬分離說法根本是狗屁。因此，徐巧芯向林飛帆喊話，希望他記得2012年自己參與社運的初衷，可以站出來譴責民進黨的立委。

事隔近一天，林飛帆則在臉書表示，「口水仗無助於食安把關」，關於美豬進口，民進黨政府已經多次說明，在符合國際食品法典（Codex）標準、配合國際經貿新情勢需要、政府完善標示配套下開放。

他還嗆，「國民黨與其找我噴口水，不如自己說明清楚，為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精ok，現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行？」

「林飛帆副秘書長終於出現了！不過不意外的，針對民進黨與自己的雙標，還是只有推卸責任那一套。」徐巧芯8日反擊林飛帆，她昨天提到，2012年的林飛帆說法，不只是反對萊牛進口，而是反豬，甚至反WTO，且林飛帆更不曾談到是因為還沒有國際標準，所以才反對，因此在她看來，這只是林飛帆現在找不到理由硬湊的說法罷了。

徐巧芯侵直批，當年林飛帆說「政府的牛豬分離說法根本狗屁」的意思，不就是假若開放了萊牛「萬一萊豬進來了怎麼辦？」很諷刺的，國民黨政府時期信守承諾，守住了豬和內臟。如今正是林飛帆擔任副秘書長的民進黨要開放「全豬進口」，但他卻再也不在意了。

徐巧芯指出，國民黨2012年時提出三管五卡等措施，並開公聽會讓民眾表達意見，當年的林飛帆認為這些措施做不到，是狗屁；但對於民進黨連公聽會都不開，憑一只行政命令就要強度關山，卻連屁都不敢放了。

徐巧芯表示，姑且不論國民黨臉書對林飛帆「月領九萬所以沒辦法說真話」的臆測是否為真，但林飛帆已經變了是事實，如果是當年的他，至少一定會站在街頭前線，批判政府「黑箱作業」。

徐巧芯再嗆，即便以林飛帆現在民進黨副秘書長的身分，或許有點尷尬是必然的，但如果真的有面對自我今昔反覆的一點良知，至少在回應時可以談談從自己的觀點、過往參與民團的經驗，政府哪裡還要加強？哪些方面可以更多把關？但他完全不提，不曉得以前跟林飛帆一起站在第一線丟雞蛋的民間團體、戰友夥伴們，會不會赫然發現他已默默選擇站在高牆那一邊？「對此，我感到相當惋惜」。

徐巧心強調，「我們在公共事務這條路上行走，所有的紀錄都會被留下來檢驗」，這不是口水仗，這只是對一個政治人物長期的觀察，以及最最最基本的監督而已。如果連自我檢驗這關都過不了，憑什麼要7成反對萊豬開放的台灣人民信任你呢？

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