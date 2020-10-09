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林飛帆護航美豬遭嗆雙標　黃暐瀚嘆：他應自問與8年前有何不同？

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▲▼蔡英文黨部交接主席-林飛帆。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蔡文鈴／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆2012年曾反對馬政府開放瘦肉精美牛，如今護航蔡政府開放瘦肉精美豬，遭國民黨批雙重標準，林飛帆也在臉書回嗆，「口水仗無助於食安把關，民進黨政府在符合國際標準規範下」。對此，資深媒體人黃暐瀚喊話林飛帆，應該問問現在的自己跟8年前有什麼不同，不用在意國民黨罵什麼。

林飛帆日前回應國民黨質疑，「口水仗無助於食安把關。關於美豬進口，政府已經多次說明，在符合國際codex標準、配合國際經貿新情勢需要、政府完善標示配套下開放。國民黨與其找我噴口水，不如自己說明清楚，為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精ok，現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行？」

對此，黃暐瀚表示，這樣的回應與蘇貞昌院長有「87分像」，主述重點，在於當年反對是因為「沒有國際標準」，現在同意是因為「已經有了國際標準」。

黃暐瀚更指出，2012年7月5日 Codex通過標準之後，立院7月25日舉行萊牛進口的投票，民進黨立委全體投下反對票，沒有接受「萊肉」，隔年2013年李進勇、劉建國，依舊高喊「美豬進口、總統下台」，2015年底，蔡英文總統參選人，在總統辯論會上，依舊表示「美豬進口、言之過早」，2017年衛福部長陳時中，還是強調「進口美豬，我辭官下台」。

黃暐瀚批評，民進黨明明一路反萊豬，一直到2020年8月28日宣布同意那天為止，那麼之前為什麼要說謊？要騙台灣人，說早在2012年有國際標準之後，就同意萊豬萊牛了？

黃暐瀚直言，謊說了一百次之後，就變成真的了！配合納稅人的公務預算，鋪天蓋地下廣告，下梗圖，出動網軍，看多了，台灣人真的會以為，民進黨早就同意國際標準，而國民黨自己進口「萊牛」，卻不讓民進黨進「萊豬」，是雙重標準。

黃暐瀚反問林飛帆，2012年7月5日 Codex通過標準，2012年7月25日 立院通過萊牛，那當年國民黨算不算是在「有了國際標準之後，才同意進口」呢？

黃暐瀚強調，重點不在國民黨做了什麼，重點是民進黨明明一路反萊豬，現在突然改變，違背「自己對選民的承諾」，不去解釋為什麼「變」，卻去扯「國民黨也一樣」，這是說謊，也是墮落。事實上，國民黨並未同意「萊豬」進口，國民黨同意的是「萊牛」。而民進黨一路反對「萊牛萊豬」，現在卻突然改口早就同意，這是明顯的說謊。

黃暐瀚也向林飛帆喊話，根本不用在意國民黨議員罵他什麼？也不用回應國民黨的質疑；他該面對的，是自己，他該問問自己，八年前那個高舉「反毒牛」牌子的自己，跟現在的自己，有沒有哪裡，已經不同？

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