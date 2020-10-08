「大家都沒變，變得只有林飛帆」　朱辦：他應為2012年的自己道歉

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨點名民進黨副秘書長林飛帆2012年反對馬政府開放瘦肉精美牛，如今卻雙重標準，護航蔡政府開放瘦肉精美豬，林飛帆則回嗆「為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精OK，現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行？」對此，朱立倫辦公室發言人凌濤8日下午反擊，2020年的林飛帆，應該向2012年的林飛帆道歉。

林飛帆在臉書表示，「口水仗無助於食安把關」，關於美豬進口，民進黨政府已經多次說明，在符合國際食品法典（Codex）標準、配合國際經貿新情勢需要、政府完善標示配套下開放。他還嗆，「國民黨與其找我噴口水，不如自己說明清楚，為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精ok，現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行？」

對此，凌濤反駁，「當了副秘書長的林飛帆變了」，事實上，林飛帆當年抗議馬政府，根本隻字未提Codex標準，全力反對含有「瘦肉精」肉品，並痛批「牛豬分離說法根本是狗屁」，可見他對美豬的厭惡，如今卻拿國際標準出來擋，根本是硬扯。

「國際標準Codex從2012到2020都沒變。」凌濤指出，若要談Codex，林飛帆為民進黨的開脫之詞是「政府符合國際Codex標準」，並且有「國際經貿『新情勢』需要」，就應該開放美豬進口。但事實上，美豬議題自2012到2020今天，不僅Codex標準沒有變、美國貿易署對BTA、FTA立場沒有變、國務院對台美復交態度也沒有變。

凌濤表示，Codex在2012年7月5日就通過萊克多巴胺的殘留標準，牛豬肌肉、脂肪殘留量是10ppb（肌肉及脂），不過民進黨在隔日還強硬要求當局要把「安全容許、牛豬分離、強制標示、排除內臟」十六字箴言入法。而馬政府順應協商，7月26日在立法院會上通過《食品衛生管理法》修正案，就以Codex標準牛肉肌肉10ppb為基準，「這個標準至今沒改變過，歐盟從2012年至今也還是沒有開放瘦肉精的肉品」。

凌濤強調，「實質台美關係根本沒變」，至於國際經貿「新情勢」需要，負責自由貿易協定（FTA）談判的美國貿易代表署（USTR）至今對「雙邊貿易協定（BTA）或台美經濟對話」低調仍未表態，冷處理不隨台灣政府起舞，蔡政府交出了美豬進口，卻沒有見到宣稱的經濟成果；台美復交，外交部長吳釗燮自己都說了，「不會追求跟美國恢復邦交」所以，到底新情勢，「新」在哪裡？

凌濤批評，「大家都沒變，變得只有你民進黨，變得只有已經當上副秘書長的林飛帆！」把別人檢驗都當成「口水仗」，如此傲慢，這就是林飛帆想為台灣政治帶出的新氣象？

▼凌濤8日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／凌濤）

其他人也看了這些...

►嚴德發：共機今年49架次跨越海峽中線 創30年以來最高紀錄

►共機擾台國軍2972架次攔截 空軍已耗費成本255億元

►中共軍艦今年擾台達1029艘次 海軍耗費57億維保台海

更多熱門新聞...

►共機擾台嗆「例行訓練不要干擾」 嚴德發呼籲中共當局節制

►嚴德發：教召訓量12萬增至26萬人 預計2022年達成目標

►成立「防衛動員署」整備後備軍力 嚴德發：後備旅由7擴增至12個

►振興一下我們的美麗