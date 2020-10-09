林飛帆遭批當「林9萬」後立場大變　朱立倫：民進黨要為美豬扛起責任

▲朱立倫以東吳講座教授身份出席東吳大學建校120週年校慶。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨副秘書長林飛帆指出馬政府時期開放美豬是不按照國際標準開放，更批馬英九把政治口水留給自己就好。對此，前新北市長朱立倫9日表示，既然民進黨敢做這個決定，就要負責任的提出科學依據、補償豬農的資金以及對全民健康的保證，執政黨的官員，無論是農委會、相關部會、中央黨部都要扛起責任。

朱立倫上午出席東吳大學校慶前受訪表示，昨天民進黨黨工、官員，「嗆立委的嗆立委、嗆在野黨的嗆在野黨」，甚至執政黨的立委都很不滿。他提醒菜政府，不要忘了農業是一切的根本，失去農民的支持、失去農業的根本，民進黨會失去台灣執政的基礎。

國民黨昨日臉書以「民進黨林飛帆副秘書長，你如何安心月月領9萬？」，大酸林飛帆與當年反對瘦肉精豬肉的立場相違背後。林飛帆也在臉書反擊，指出「當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精」，惹來馬英九透過前總統辦公室發聲明回擊指控，林飛帆公然說謊。

針對國民黨質疑林飛帆面對黑箱協商、漠視人民安全的蔡政府，林飛帆如何安心與民進黨為伍？如何安心月月領9萬？ 林飛帆竟回應，政府在符合國際標準、配合國際經貿新情勢需要、政府完善標示配套下開放。國民黨與其找我噴口水，不如自己說明清楚，為何當年馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精ok，現在民進黨政府在符合國際標準規範下開放不行？」

對此，馬辦聲明表示，馬前總統辦公室表示，聯合國食品法典委員會於2012年7月5日表決通過萊克多巴胺殘留容許量，我國立法院於2012年7月25日表決通過修正《食品衛生管理法》，開放符合安全容許標準的萊克多巴胺牛肉進口，衛生署於同年9月11日公布牛肌肉中萊克多巴胺的殘留容許量，並於13日生效，自此才開放含瘦肉精美牛進口。

馬前總統辦公室指出，林飛帆為了轉移焦點，居然謊稱馬政府在沒有國際標準下開放瘦肉精，實在是政治人物最壞的示範，直批年輕人好的不學，學會了欺騙人民。