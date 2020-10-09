疫情肆虐！台灣照常舉辦國際賽　13國23隊開踢「拉美足球賽」　

▲「Copa America Taiwan」與台灣數位外交協會主辦的「2020 Copa America Taiwan」拉丁美洲足球賽與美食文化節，將於17、18日於輔仁大學足球場舉辦。（圖／台灣數位外交協會提供）



記者陶本和／台北報導

由「Copa America Taiwan」與台灣數位外交協會主辦的「2020 Copa America Taiwan」拉丁美洲足球賽與美食文化節，將於17、18日於輔仁大學足球場舉辦。台灣15個邦交國當中，有9個來自拉丁美洲地區，促進台灣與拉美間文化交流。

Copa America Taiwan 與台灣數位外交協會在8日舉行的賽前餐酒會上，宣示台灣與拉美雙方深化合作的決心。餐酒會上包括瓜地馬拉、貝里斯、海地、宏都拉斯等友邦大使皆到場相挺。

瓜地馬拉大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）在致詞時表示，勝利有三種方式，第一種是展現自身特長；第二種是做好準備；第三種是團結一致；而台灣透過其多元的社會、優異的防疫成果以及團結的力量，詮釋了這三種勝利，讓小國也能發揮影響力，成功在疫情下獲得國際間的好評。

協辦的文化總會副秘書長喻小敏則表示，台灣有超過3000多位的拉美人士在這裡工作、學習，我們需要更深入的認識他們。有了Copa America Taiwan與台灣數位外交協會運用社群串連等方式促進拉美與台灣的民間交流，可說是幫忙做到了政府所做不到的事情，「外交不只是國家對國家，也是人與人之間的交流。」

這已是連續舉辦的第7年，去年的賽事也吸引了五家拉丁美洲當地媒體的報導，今年在新冠肺炎疫情影響下，許多拉美國家的足球賽事都必須停辦或延宕，即便順利舉辦，許多時候觀眾也因防疫而不得入場；但是，在這樣的特殊情況下，Copa America Taiwan 的舉行，可說是讓拉美國家更加了解台灣的好機會。

對此，台灣數位外交協會理事長郭家佑用「為台灣踢一場外交足球賽」的口號為號召，近日也成功在群眾募資平台達標，希望為活動留下專業的影像紀錄，並進一步發佈到拉丁美洲的媒體與社群上，增進台灣在拉美的曝光度以及好感度。

有關本次「Copa Ameica Taiwan」，將有 23 個隊伍，分成男子、女子及幼兒足球隊，一共有來自 13 個國家、23 支隊伍輪番上陣。除了拉美邦交國以外，非洲友邦史瓦帝尼、英國、法國及西班牙皆有隊伍參賽，台灣也組了兩支男子、女子足球隊，要與各國友人一同「以足球會友」，在10 月 17、18日賽事期間民眾可免費入場觀賽。

▼「Copa America Taiwan」與台灣數位外交協會主辦的「2020 Copa America Taiwan」拉丁美洲足球賽與美食文化節，將於17、18日於輔仁大學足球場舉辦。（圖／台灣數位外交協會提供）



▼「Copa America Taiwan」與台灣數位外交協會主辦的「2020 Copa America Taiwan」拉丁美洲足球賽與美食文化節，將於17、18日於輔仁大學足球場舉辦。（圖／台灣數位外交協會提供）

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