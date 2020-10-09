　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

疫情肆虐！台灣照常舉辦國際賽　13國23隊開踢「拉美足球賽」　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼「Copa America Taiwan」與台灣數位外交協會主辦的「2020 Copa America Taiwan」拉丁美洲足球賽與美食文化節，將於17、18日於輔仁大學足球場舉辦。。（圖／台灣數位外交協會提供）

▲「Copa America Taiwan」與台灣數位外交協會主辦的「2020 Copa America Taiwan」拉丁美洲足球賽與美食文化節，將於17、18日於輔仁大學足球場舉辦。（圖／台灣數位外交協會提供）

記者陶本和／台北報導

由「Copa America Taiwan」與台灣數位外交協會主辦的「2020 Copa America Taiwan」拉丁美洲足球賽與美食文化節，將於17、18日於輔仁大學足球場舉辦。台灣15個邦交國當中，有9個來自拉丁美洲地區，促進台灣與拉美間文化交流。

Copa America Taiwan 與台灣數位外交協會在8日舉行的賽前餐酒會上，宣示台灣與拉美雙方深化合作的決心。餐酒會上包括瓜地馬拉、貝里斯、海地、宏都拉斯等友邦大使皆到場相挺。

瓜地馬拉大使葛梅斯（Willy Alberto Gómez Tirado）在致詞時表示，勝利有三種方式，第一種是展現自身特長；第二種是做好準備；第三種是團結一致；而台灣透過其多元的社會、優異的防疫成果以及團結的力量，詮釋了這三種勝利，讓小國也能發揮影響力，成功在疫情下獲得國際間的好評。

協辦的文化總會副秘書長喻小敏則表示，台灣有超過3000多位的拉美人士在這裡工作、學習，我們需要更深入的認識他們。有了Copa America Taiwan與台灣數位外交協會運用社群串連等方式促進拉美與台灣的民間交流，可說是幫忙做到了政府所做不到的事情，「外交不只是國家對國家，也是人與人之間的交流。」

這已是連續舉辦的第7年，去年的賽事也吸引了五家拉丁美洲當地媒體的報導，今年在新冠肺炎疫情影響下，許多拉美國家的足球賽事都必須停辦或延宕，即便順利舉辦，許多時候觀眾也因防疫而不得入場；但是，在這樣的特殊情況下，Copa America Taiwan 的舉行，可說是讓拉美國家更加了解台灣的好機會。

對此，台灣數位外交協會理事長郭家佑用「為台灣踢一場外交足球賽」的口號為號召，近日也成功在群眾募資平台達標，希望為活動留下專業的影像紀錄，並進一步發佈到拉丁美洲的媒體與社群上，增進台灣在拉美的曝光度以及好感度。

有關本次「Copa Ameica Taiwan」，將有 23 個隊伍，分成男子、女子及幼兒足球隊，一共有來自 13 個國家、23 支隊伍輪番上陣。除了拉美邦交國以外，非洲友邦史瓦帝尼、英國、法國及西班牙皆有隊伍參賽，台灣也組了兩支男子、女子足球隊，要與各國友人一同「以足球會友」，在10 月 17、18日賽事期間民眾可免費入場觀賽。

▼「Copa America Taiwan」與台灣數位外交協會主辦的「2020 Copa America Taiwan」拉丁美洲足球賽與美食文化節，將於17、18日於輔仁大學足球場舉辦。（圖／台灣數位外交協會提供）

▲▼「Copa America Taiwan」與台灣數位外交協會主辦的「2020 Copa America Taiwan」拉丁美洲足球賽與美食文化節，將於17、18日於輔仁大學足球場舉辦。。（圖／台灣數位外交協會提供）

▼「Copa America Taiwan」與台灣數位外交協會主辦的「2020 Copa America Taiwan」拉丁美洲足球賽與美食文化節，將於17、18日於輔仁大學足球場舉辦。（圖／台灣數位外交協會提供）

▲▼「Copa America Taiwan」與台灣數位外交協會主辦的「2020 Copa America Taiwan」拉丁美洲足球賽與美食文化節，將於17、18日於輔仁大學足球場舉辦。。（圖／台灣數位外交協會提供）

其他人也看了這些...

國慶預演搶先看！　F-16、雷虎小組衝場總統府
2020國慶晚會在基隆　「台灣頭限定版可樂果」限量免費送
國慶連假疏運一張圖秒懂　0至5時國道全線暫停收費

更多熱門新聞...

超過30位歐洲政要祝賀台灣國慶　力挺加入WHO
雙十國慶節目三大亮點曝光　內行攻略看這裡
10／6起連5天！總統府國慶光雕秀　展演時間看這裡

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
妙齡女被攝淫師霸凌「像被輪流性侵」　科技大廠回應了
快訊／男攜槍搭小黃…「晃動走火」中彈濺血！運將轉頭嚇傻
八方雲集宣布：已取得「丹堤咖啡69%股權」
月薪80K徵助理「務必抱必死決心」　工作內容曝…網喊：我願意
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

疫情肆虐！台灣照常舉辦國際賽　13國23隊開踢「拉美足球賽」　

林飛帆護航美豬遭嗆雙標　黃暐瀚嘆：他應自問與8年前有何不同？

蔡其昌以父之名捐助3母校2百萬獎助學金　讓清寒學子安心念書

朱立倫籲走出小圈圈　暗指「黨內最強」但社會不認同仍沒希望

被追問總統接班人　蔡英文當場「讓位」給鄭文燦

國慶大會暨酒會登場　總統府周邊道路9日晚間10點起交管

共機別再來！　朱立倫：只會讓人民更反感

林飛帆遭批當「林9萬」後立場大變　朱立倫：民進黨要為美豬扛起責任

面對中國脅迫　蕭美琴：美國與盟友支持更形重要

國慶晚會今晚基隆登場　入場記得戴口罩、677名警力加強維安

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

學起來！韓國爆紅「便當盒蛋糕」小尺寸+高顏值自用送禮都適合❤

高雄第5起警酒駕！酒測值「0.99」　派出所長撞女騎士...被調離現職

「謎之水果」含滿滿膠質而且超貴　軟Q像天然果凍網友大推：很甜！

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

館長槍擊案傳槍手「收1千萬行兇」 警逮竹聯幫會長與數名重要幹部

疫情肆虐！台灣照常舉辦國際賽　13國23隊開踢「拉美足球賽」　

林飛帆護航美豬遭嗆雙標　黃暐瀚嘆：他應自問與8年前有何不同？

蔡其昌以父之名捐助3母校2百萬獎助學金　讓清寒學子安心念書

朱立倫籲走出小圈圈　暗指「黨內最強」但社會不認同仍沒希望

被追問總統接班人　蔡英文當場「讓位」給鄭文燦

國慶大會暨酒會登場　總統府周邊道路9日晚間10點起交管

共機別再來！　朱立倫：只會讓人民更反感

林飛帆遭批當「林9萬」後立場大變　朱立倫：民進黨要為美豬扛起責任

面對中國脅迫　蕭美琴：美國與盟友支持更形重要

國慶晚會今晚基隆登場　入場記得戴口罩、677名警力加強維安

泡裸湯巧遇氣質女星還求合照！　「尷尬曝素顏」粉絲卻全笑翻

趙露思《我，喜歡你》穿搭引模仿潮！戲內、私服6款愛用包包盤點

全昭旻遊戲「歪樓」瞬間變19禁！劉在錫急速疲累制止：妳瘋了吧

雲端發票專屬獎失去無紙化目的？　6成民眾中獎後印出兌領

長鬃山羊誤入「山豬吊」　日7旬翁援救遭利角刺傷亡…牠下場曝

教士動用11投仍被打爆！　道奇12比3前進國聯冠軍賽

悲慘畫面曝！父目睹流彈打中17歲兒生殖器　救護車送醫竟被撞卡住

薔薔嗆綜藝大哥詐賭又自封「弱女子」討拍　徐乃麟：有仇就爆絕不放水

中職／卡本特首次遭遇羅力　運彩看好樂天勝富邦

中職／最後一次球員身分球員卡　彭政閔、陳江和意外抽到自己

政治熱門新聞

扁馬蔡20年5大戰車死傷事件　那一年M60A3直接爬上悍馬車

遭韓粉出征　罷韓正妹「這理由」告不成

快訊／蔡英文不捨戰車殉職士官：有計畫採購最新型戰車

小金門戰車翻覆釀1死1傷　M41A3服役遭披露已有62年

陳廷寵批國軍戰力0　顏若芳：您身為前陸軍總司令沒責任？

林飛帆遭批當「林9萬」後立場大變　朱立倫：民進黨要為美豬扛起責任

快訊／共機1架運8侵擾我防空識別區　今年累計219架次

高雄國小冷氣爆停機又被罰！校長：是超載沒跳電

教召新制出爐　陳玉珍：現在情勢緊張2022年才上路有點太晚

2020國慶晚會在基隆　「台灣頭限定版可樂果」限量免費送

總統令：海委會副主委莊慶達接海巡署長　免職國發會副主委鄭貞茂

藍營讚爆何志偉　孫大千批綠：出賣人民的死政客

高市國小冷氣跳電停機1個月遭罰　柯粉狂讚

全力協助戰車殉職士官家屬　軍方高規格安排專機赴金門

更多熱門

相關新聞

被追問總統接班人　蔡英文當場「讓位」給鄭文燦

被追問總統接班人　蔡英文當場「讓位」給鄭文燦

桃園市長鄭文燦9日上午陪同總統蔡英文赴台北「松山慈惠堂」參拜，由於兩人「同框」的頻率很 高，被認為有總統力挺鄭文燦的味道。對此，蔡英文稍早在面對媒體追問有關總統接班議題時，她當場「讓位」給鄭文燦，把手上麥克風交給他自己來回應。

快訊／蔡英文不捨戰車殉職士官：有計畫採購最新型戰車

快訊／蔡英文不捨戰車殉職士官：有計畫採購最新型戰車

金門戰車翻覆釀1死1傷　蔡英文令從優撫卹

金門戰車翻覆釀1死1傷　蔡英文令從優撫卹

何志偉建言被讚爆　羅智強：拆穿蔡英文

何志偉建言被讚爆　羅智強：拆穿蔡英文

蔡英文：阻撓台灣分享經驗不符區域共同利益

蔡英文：阻撓台灣分享經驗不符區域共同利益

關鍵字：

蔡英文

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

即／少年遭流彈打中下體　救護車又出車禍

琳妲：瑋哥到此為止　曝反骨真面目

20歲網美拍綁架片「遭誤殺爆頭慘死」！屍體被丟原地

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

台男問存100萬娶烏克蘭新娘有多爽被潑冷水

即／女山友爬嘉明湖300公尺倒地　送醫不治

台南熊貓超市出包　foodpanda大軍被訂單綁架

瑋哥證實「已和反骨解約」：領頭羊為慾望變了樣

媽傳除濕機照片　他卻認出天使貓

允小三「不與妻啪啪」　偷腥夫強辯：老婆害的

只買3檔股票每年息收200萬　他笑：笨蛋很容易當達人

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

蔚山33樓公寓大火　上百住戶驚逃

更多

最夯影音

更多
泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編

泰國男喝ㄎ一ㄤ綁架浪浪回家！　強抱陪睡整晚...隔天驚醒決定收編
王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

王一博賽車出意外！「敵隊秒嗨慶祝」　「連人帶車摔出賽道」…他賽後找車手理論

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

孫德榮讚羅志祥「有才華」：復出有機會！　為捧5566開砲「E開頭團體」嚇壞沈玉琳

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

賈靜雯約好「用我們的方式思念黃鴻升」　追思會修杰楷落淚..心疼：放在他很心裡面的

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

台中人出動！最新夜市10/9開幕　近2千坪、4百多個攤位逛到腿軟

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面