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玉山論壇致詞　蔡英文：阻撓台灣分享經驗不符區域共同利益

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▲▼蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文在玉山論壇發表致詞演說。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文8日上午於2020年玉山論壇開幕式發表錄影演說，說明台灣在防疫及新南向政策上的具體成果，並強調上任以來秉持「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」的精神，積極推動新南向政策；蔡也說，在台灣尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」之際，也盼與區域夥伴洽簽雙邊經濟合作協議，共促繁榮、和平與穩定。

蔡英文致詞時指出，今年是第4次舉辦玉山論壇，這是一個促進台灣與東南亞、南亞以及紐澳等夥伴對話與深化合作的重要平台。今年因為COVID-19疫情更別具挑戰。這次疫情根本改變了我們的生活、思考與行為模式，幸有先進科技、網際網路，加以臺灣防疫有成，今年才能順利舉行。

蔡英文說，透過視訊會議，與會者將討論後疫情時代的區域發展合作及全球治理議題。我們也將探討一旦疫情消退後，新南向政策將如何強化台灣與夥伴國家間的合作。

「近年來，印太地區在國際貿易總額的佔比達 50%，更占世界生産總值的60%。在全球產業供應鏈發展上舉足輕重，角色甚且日益重要。」蔡英文表示，但由於國際場域的戰略競爭加劇，使印太區域的地緣政治和經濟形勢產生了巨大變化，「我們的民主制度與安全不斷遭逢特定勢力的軍事威脅與挑釁，隨著疫情肆虐全球，我們共享的繁榮與生活方式已遭遇前所未見的挑戰」。

蔡英文說，世界各國因疫情之故，導致產業供應鏈重整、經濟成長停滯、人民跨境往來受限、市場信心不足等種種嚴重問題。臺灣所幸有善良堅韌的人民攜手努力，在亞洲及全球表現相對優異。

「我們捍衛了民主，克服了接踵而來的安全威脅，也平安度過了經濟挑戰。」蔡英文表示，因為有著組織效率、尊重專業及果斷領導，終能迅速因應全球環境的快速變遷。我們善用民主制度、全民健保醫療制度及2003年對抗SARS的經驗，落實完善的政府防疫指揮系統。

「我們加強整合跨部會的資源和量能、公私部門合作、大數據及智慧科技。」接著蔡英文細數台灣的防疫成果，強調防疫措施不但超前部署、果決，更重要的是─透明。截至本週，台灣的確診病例約為500多例，死亡人數仍維持在個位數。我們民眾的生活一如往常，沒有封城，經濟持續成長，表現且為亞洲四小龍之冠。臺灣再次展現堅韌精神，為區域及國際社會樹立了成功的典範。

蔡英文表示，今天在場的澳洲前總理滕博爾（Malcolm Turnbull）及許多與會貴賓都是著名領袖和專家，將秉持我們共享的價值，擘劃未來願景，引領印太區域繼續前進。

「印太各國和台灣在許多方面相輔相成，台灣願意且有能力和亞洲夥伴合作。」蔡英文指出，上任以來秉持「台灣協助亞洲，亞洲協助台灣」的精神，積極推動新南向政策，期盼與區域夥伴合作，一起促進永續發展並共同承擔責任，此亦符合今年玉山論壇的主題「共同打造堅韌未來」。

蔡英文強調，新南向政策是台灣的亞洲區域戰略，其目標和理想與「東協印太展望」和印度的東進政策不謀而合。由於我們在經濟和社會方面的互補，透過共同合作，可以彼此互惠互利。台灣捐贈新南向政策夥伴國家數百萬個口罩，以及防護衣等防疫物資，並與其中幾個夥伴國家建立策略聯盟，以確保防疫物資原料供應無虞，一同並肩抗疫。

「亞洲共同體的永續繁榮是新南向政策的重要目標。」蔡英文表示，自2016年來，台灣已與新南向政策夥伴簽署逾70項協定及備忘錄，以深化經貿、教育、農業、科技等多元領域之合作關係。儘管疫情當頭，我們之間的貿易依然活絡，去年台灣與這些合作夥伴的貿易總額近1,120億美元，而今年上半年也已達520億美元左右，「疫情期間，貿易依然穩健」。

另外，蔡英文也提到，在教育合作、觀光產業、國際醫療、清真產業、農業示範區以及電子商務等領域等，也都擴大雙邊的合作與交流。在台灣尋求加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」之際，也盼與區域夥伴洽簽雙邊經濟合作協議，共促繁榮、和平與穩定。

蔡英文強調，我們將積極打造一個開放、自由、包容、透明、平等，且以遵循規範為秩序基礎的區域；我們反對任何危及區域安全團結的強硬且單方面具侵略性的行為。任何企圖阻撓台灣分享經驗和做出貢獻的政治操作，都不符區域的共同利益。台灣已再三證明是區域不可或缺的夥伴。

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