羅智強讚何志偉「美豬建言」：拆穿蔡英文國王新衣的小孩

▲立委何志偉發言。（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭羽耘／台北報導

民進黨立委何志偉在中常會建議美豬總量管制，遭黨內同志勸阻，黨主席蔡英文甚至當場不發一語，場面尷尬。不過此舉獲得台北市議員羅智強讚許，表示應該要給何志偉一個大大的讚，知道要反應人民對瘦肉精美豬的疑慮給蔡英文聽。他認為，何志偉不是民進黨所罵的「死小孩」，而是「拆穿國王新衣的小孩」。

過去羅智強、何志偉曾幾度交手，羅智強8日在臉書回憶，有次上節目，他拿了一盒超級好吃的泡芙給所有來賓吃，何志偉還虧説：「你（羅智強）以後不要再罵我了啦！」

羅智強說，這次不但不罵何志偉，還要給一個大大的讚，他在民進黨中常會建議對美豬總量管制，雖然這只是治標不治本的建議，但至少何志偉知道反應人民對瘦肉精美豬的疑慮給蔡英文聽。

羅智強稱，當民進黨罵反應民意的何志偉是「死小孩」，他要説的是，何志偉不是「死小孩」而是「拆穿國王新衣的小孩」。但最大的不同是，在童話故事中，國王被拆穿沒穿衣服後，還知道羞慚的回皇宮去穿衣服，而在民進黨的現實世界裡，蔡英文被何志偉拆穿沒穿衣服，卻是不發一語、不當回事，讓底下的佞臣圍攻何志偉罵他「死小孩」。

何志偉在中常會的建議，同樣也獲得國民黨籍市議員游淑慧的稱讚，她提到，何志偉本來就一直是一個謙和、理性的民意代表，已經有越來越多不分黨派的民意代表，表達對於萊克多巴胺的憂慮，這也是凝聚共識的好過程。