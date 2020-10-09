被追問總統接班人　蔡英文當場「讓位」給鄭文燦

▲總統蔡英文受訪時，被追問有關鄭文燦是否接班總統的議題時，當場將麥克風交給後方的鄭文燦。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

桃園市長鄭文燦9日上午陪同總統蔡英文赴台北「松山慈惠堂」參拜，由於兩人「同框」的頻率很 高，被認為有總統力挺鄭文燦的味道。對此，蔡英文稍早在面對媒體追問有關總統接班議題時，她當場「讓位」給鄭文燦，把手上麥克風交給他自己來回應。

蔡英文上午前往台北市松山慈惠堂參拜，鄭文燦也北上陪同，這是已經是近期兩人多次公開「同框」，被外界認為有總統力挺鄭文燦「更上層樓」的味道。

有趣的是，蔡英文稍早針對小金門戰車翻覆事件發表談話時，有媒體追問兩人「同框」頻率特別高，以及有關總統接班人的議題。但是，由於蔡英文本來就未規劃媒體受訪，她露出笑容，當場轉身示意把麥克風交給鄭文燦，並且把講話的「C位」讓給鄭文燦，並說「這個讓他自己來回答」。

鄭文燦接過麥克風後表示，兩人同框頻率高只是剛好，希望大家不必有複雜的聯想，他強調今天是慈惠堂的重要慶典，他是跟中壢慈惠堂一起北上摻香。

至於是不是有可能在年底或明年初，北上接掌閣揆？鄭文燦表示，今天來祈福，希望台灣更好、國家更好，他跟中壢慈惠堂一起來，它是地方信仰中心，10月5日到9日期間會有很多信眾來參拜，他強調這是非常單純的活動。

▲桃園市長鄭文燦參拜北市「松山慈惠堂」後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

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