快訊／蔡英文不捨戰車殉職士官：有計畫採購最新型戰車

▲總統蔡英文參拜「松山慈惠堂」。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

小金門村莊8日下午發生M41A3戰車翻覆，起火狂燒，造成中士林楷強身亡、下士劉禹宏手部壓傷、吸入性嗆傷，引發國人關注。對此，總統蔡英文9日表示，弟兄殉職非常不捨，但這段期間還是期許國軍打起士氣；至於是否汰換國軍戰車，她強調，有計畫採購新型戰車，而且是最新型戰車。

蔡英文表示，我們國軍昨天在金門進行任務的時候，有一輛戰車翻覆，我們車長殉職，駕駛弟兄受傷，這件事我們感到非常不捨，我們殉職弟兄父母今天早上趕往金門，除了表達哀悼，也希望我們殉職弟兄的父母家人可以節哀。

蔡英文表示，我們也請國防部務必從優撫卹，受傷弟兄也會盡最大努力照顧他，讓他能儘早復原，這件意外事件，也請國防部查明原因，「弟兄殉職非常不捨，這時間所有弟兄姊妹全神貫注保衛國家同時，不要受到意外事件影響，打起士氣」。

另外，M41A3戰車服役已經60多年，對於是否考慮汰換，蔡英文表示，已經有計劃採購新型戰車，而且是最新型戰車。有關該項計畫，正是國防部先前向美國採購108輛，號稱「地表最強」的M1A2T戰車，軍方預估，軍方官員在立法院有透露，美方預計在111年於美國交貨，屆時我國派赴美國的種子教官將可接裝受訓，112年將有10餘輛戰車運抵台灣。