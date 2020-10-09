發爐黃金吉拿棒！強風助攻...蔚山大樓烈焰竄33樓　百人奇蹟生還

▲南韓蔚山住商混合大樓受強風影響，殘餘火勢直到早晨仍在燃燒。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓蔚山廣域市南區達洞一處擁有地上33層、地下2層的住商混合公寓大樓「三環Art Nouveau」（삼환아르누보）於昨（8）日晚間11時開始燃起熊熊烈焰，火勢初步研判從12樓順著強風往上竄燒，將整棟大樓燒得像是「黃金吉拿棒」一般。

根據韓媒《News1》與《韓聯社》報導，直到今（9）日早晨7時，消防當局從蔚山、釜山、大邱、慶尚南北道調動484名人力、消防直升機、幫浦消防車、化學消防車、水庫消防車、雲梯消防車等60輛消防用車輛前往現場救援，最主要的火勢雖已於9日凌晨3時撲滅，然而受強風影響，火勢於9日凌晨再次從18樓擴散，甚至一度延燒至前棟建築物，濃煙不斷竄出、加上溫度實在過高，消防人員在一開始救難上面臨困難。

▲▼南韓蔚山市一棟住商混合大樓然起巨焰，宛如發爐的黃金吉拿棒。（圖／達志影像）

消防人員於9日上午8時救出大樓77名住戶，另外88名住戶則因逃離過程中吸入濃煙嗆傷、擦傷而送往醫院治療。

根據警方與消防當局，目前仍未獲報傳出失蹤者，且無住戶重傷，消防當局將全力撲滅殘餘火勢，並搜索現場有無未被發現、尚待救援的住戶。

報導指出，火災發生當時，雖然設置於大樓各處的消防灑水器有正常運作，然而火勢燃燒、擴散的速度實在過於驚人，在大樓所有消防灑水器同時啟動下，樓頂的儲存用水枯竭，才導致消防灑水器無法發揮預期的作用。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，火災發生當下，大樓內有數百名住戶，居民們有條不紊的互相通知、協助老弱婦孺與嬰兒先行逃生，消防人員火災發生5分鐘後到達現場，在3小時內將之全數救出。據悉，當時逃生警鈴與警報並未即時響起。

▼消防當局出動直升機救援。

而消防當局指出，火勢沿著大樓外牆上的鋁鑲板不斷往上竄，發出「碰」一聲巨響，不排除鋁鑲板上使用的黏著劑為可燃性物質，才會加快火勢燃燒速度。

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