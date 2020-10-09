快訊／「R22直升機」違規淡水亂飛…士檢逮到人了！下午將移送複訊

▲R22直升機一度打算降落在淡水「海中天」董娘豪宅旁草地。（圖／民眾提供）

記者劉昌松、莊智勝／新北報導

新北市淡水區日前傳出一架白色直升機在馬路上起降，目擊民眾錄下影片PO網後立即引起網友熱議；經民航局調查，該架直升機為Robinson-R22機型，經查後確認國內沒有可合法飛航的R22直升機，亦無人員取得檢定證，確定人、機均違法。全案經士林地檢署檢察官指揮偵辦後，今已扣得犯罪工具直升機一部、相關事證、及拘提陳姓嫌犯到案，預計下午4時30分許將移送士檢複訊，並通知2名證人到案說明案情協助偵辦。

據了解，案發當天有民眾目擊，一輛白色R22直升機於淡水空中盤旋，還一度試圖降落「海中天」董座豪宅後院，誇張影片曝光後立即引起輿論熱議。外界一度猜測，該架直升機可能為「海中天」王姓董座所有，但董娘王太太日前現身澄清，直呼「直升機不是我們家的啦」，還表示當天目睹直升機意圖降落自家草坪，螺旋槳狂舞相當嘈雜，起初還以為是丈夫在除草，沒想到竟會飛來一架直升機；而該機駕駛與她們對望10秒後，隨即轉彎往淡水河方向飛去。

本案除了網友熱議外，同時也引起民航局注意，經查該機為Robinson-R22機型，是美國羅賓遜公司生產的輕型機，市價約新台幣1000萬元左右，目前國內並無可合法飛航的R22直升機，亦無人員取得檢定證，因此確定本案人、機均違反《民航法》，依法可處5年以下有期徒刑、拘役、或100萬元以下罰金。

今士林地檢署表示，經檢察官及專案小組成員徹夜積極偵辦蒐證，現已有所斬獲，扣得犯罪工具直升機一部、及其他相關事證，涉案的陳姓犯罪嫌疑人也遭拘提到案，預計下午4時30分將解送至士檢複訊；而機上乘客及另名友人則作為證人傳喚到案說明。