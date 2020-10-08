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全沖上岸堆成屍體海灘　堪察加不明物質洩漏毒斃海域95％生物

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▲▼俄羅斯聯邦緊急情況部（russian emergency situations ministry）已緊急派人前往處理。俄羅斯綠色和平組織領袖耶布洛柯夫（Vasily Yablokov）身著全套防護服，到場拍下這令人心痛的一幕。（圖／翻攝自twitter／Green Russia）

▲俄羅斯綠色和平組織領袖耶布洛柯夫（Vasily Yablokov）身著全套防護服，到場拍下令人心痛的一幕。（圖／翻攝自twitter／Greenpeace Russia）

實習記者湯子暘／編譯

俄羅斯堪察加半島卡拉克提斯基（Khalaktyrsky）海灘驚傳有毒物質洩漏，造成海床上95％的海洋生物死亡，不僅海面漂浮著厚厚一層淡黃色泡沫，海豹、章魚、貝類死後不停被沖上岸後堆積，竟堆成一片「屍體海灘」，引發民眾質疑是因附近軍事試驗場的火箭燃料洩漏。

當地的衝浪客是第一個海域發現有異樣，但同時也是受害者之一。有20人遭受到嚴重的視網膜灼傷，也有發燒、嘔吐等中毒症狀出現，隨後參與海域調查的科學家也同樣有視網膜灼傷的情況。

當地導遊羅森柏格（Kristina Rozenberg）表示，「我們的人去潛水後，浮出水面時眼眶都含著淚水！整個海底都是動物的屍體，所有海洋生物都呈現灰色或黃色，就像是在熱水中沸騰一樣...，而這一切都發生在我家附近200公尺的地方。」

 ▲▼大批的海洋生物被毒死後，被海浪沖到沙灘上。（圖／翻攝自twitter／ANGRY EARTH）

▲大批的海洋生物被毒死後，被海浪沖到沙灘上。（圖／翻攝自twitter／ANGRY EARTH）

然而勘察加自然資源與生態部最初仍堅定否認，卡拉克提斯基（Khalaktyrsky）海灘水色和氣味沒有任何問題，紀錄表示為「沒有異常」。但根據綠色和平組織的水質調查，海域中的苯酚含量要比正常水平高出2.5倍，而石油含量更高出3.6倍，徹底反駁生態部的「無異常結論」。

來自上級的壓力可能是官方不願坦然面對的原因，自從總理普丁（Vladimir Putin）6月時關切西伯利亞漏油事件後，官員對生態汙染事件寧願保持噤聲。

綠色和平組織領袖耶布洛柯夫趕往現場後，也記錄下當時的慘狀，「我們觀察到海洋表面有一層淡黃色的泡沫，且海水也不透明。我們也在一處海灘發現大量動物的屍體，污染程度不僅僅在表層而已，在深處仍有污染情況，且隨著海岸線還再擴散。」

▲▼堪察加半島擁有豐富的天然資源和海洋生態。（圖／達志影像）

▲堪察加半島擁有豐富的天然資源和海洋生態。（圖／達志影像）

勘察加州長索洛多夫（Vladimir Solodov）隨後於5日公開承認，半島外海地區可能已經被有毒物質污染，專家正在調查相關細節，並穿上寫有「我們是太平洋」的T-shirt發誓，一定會給予民眾一個公開透明的調查結果。

有民眾推測，可能是距當地10公里的Radygino軍事試驗場有問題，在8月演習時發生失誤，導致劇毒的火箭燃料洩漏流入海中，但俄方國防部嚴正否認這一猜測。

根據索洛多夫給的最新的消息指出，距離當地35公里的科澤爾斯基遺址可能是罪魁禍首，該地自蘇聯時代以來就在地底深處存放有毒物質，從1979至1982年共埋藏了約100噸有毒物質與農藥，還有包括逾20噸的砷化合物。

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