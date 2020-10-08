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《紐約時報》記者曝衛星照片：至少2架F-16部署在亞塞拜然

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▲▼土耳其F-16戰機。（圖／路透）

▲紐約時報記者指至少有2架F-16戰機，部署在亞塞拜然機場。圖為土耳其F-16。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

亞美尼亞國防部發言人史岱潘揚（Shushan Stepanyan）日前聲稱，亞塞拜然盟友土耳其F-16戰鬥機擊落一架亞美尼亞蘇愷-25攻擊機（Su-25）。土耳其方面當時否認擊落任何亞美尼亞軍機，不過《紐約時報》記者特理伯特（Christiaan Triebert）在推特上公布一張衛星照片，顯示至少有2架F-16部署在亞塞拜然。

特理伯特在推特上發文指出，亞塞拜然的占賈國際機場（Ganja International Airport）至少有2架F-16戰機，極有可能是隸屬於土耳其空軍的戰機，旁邊還有一架CN-235運輸機（編按：土耳其空軍為此機種最大用戶）。

亞美尼亞國防部發言人史岱潘揚（Shushan Stepanyan）9月29日曾在臉書表示，一架蘇愷-25（Su-25）在領空內，遭到土耳其F-16戰機擊落，飛官當場死亡。

土耳其總統府新聞辦公室主任阿爾通（Fahrettin Altun）在亞美尼亞指控後幾分鐘，隨即出面否認，「土耳其沒有擊落亞美尼亞軍機」。

亞塞拜然方面也否認盟友土耳其的F-16擊落蘇愷-25，發表聲明指出，有人指出土耳其F-16擊落屬於亞美尼亞的蘇愷-25攻擊機的指控是不正確的。

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