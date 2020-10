《紐約時報》記者曝衛星照片：至少2架F-16部署在亞塞拜然

▲紐約時報記者指至少有2架F-16戰機,部署在亞塞拜然機場。圖為土耳其F-16。(圖/路透)



記者林彥臣/綜合報導

亞美尼亞國防部發言人史岱潘揚(Shushan Stepanyan)日前聲稱,亞塞拜然盟友土耳其F-16戰鬥機擊落一架亞美尼亞蘇愷-25攻擊機(Su-25)。土耳其方面當時否認擊落任何亞美尼亞軍機,不過《紐約時報》記者特理伯特(Christiaan Triebert)在推特上公布一張衛星照片,顯示至少有2架F-16部署在亞塞拜然。

特理伯特在推特上發文指出,亞塞拜然的占賈國際機場(Ganja International Airport)至少有2架F-16戰機,極有可能是隸屬於土耳其空軍的戰機,旁邊還有一架CN-235運輸機(編按:土耳其空軍為此機種最大用戶)。

There are at least two F-16s at Ganja International Airport in Azerbaijan, our analysis of an Oct. 3 @planetlabs satellite image shows. The fighter jets are likely operated by the Turkish Air Force, alongside a possible CN-235 cargo aircraft. Here’s a short thread why. pic.twitter.com/de1XsmXXZr