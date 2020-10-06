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民生社區旁建污水處理廠⋯里長民眾竟全不知　王鴻薇：到底怕什麼

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▲▼ 王鴻薇「八里排汙被抓包！民生汙水廠竟掩耳盗鈴！?」記者會。（圖／記者袁茵攝）

▲ 王鴻薇「八里排汙被抓包！民生汙水廠竟掩耳盗鈴！?」記者會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

新北市八里污水廠將移交新北市管理，北市主張「自己的污水自己清」，將在境內斥資108億另闢濱江、民生污水廠，其民生污水廠最快將在年底動工。然而台北市議員王鴻薇卻爆出，民生污水廠有重大瑕疵，說明會中都只講是「水資源中心」，里長們都不知道要蓋污水廠，且報告內容沒說清楚處理量、污染影響評估，也沒邀請地方議員，形同迴避監督。

王鴻薇6日上午在台北市議會舉辦「八里排污被抓包！民生污水廠竟掩耳盗鈴！？」記者會，提及北市污水處理廠主要有2座，包括迪化廠和內湖廠，每天處理74萬噸污水量，地點在新北但由北市代為經營管理，未來將與新北辦理交接。過去八里污水廠偷排污水，導致發生新北市開罰爭議，當時台北市長柯文哲還說「抓到只能算了」等言論，結果原來是被抓到了拿回家偷排，根本本末倒置。

▲▼ 王鴻薇「八里排汙被抓包！民生汙水廠竟掩耳盗鈴！?」記者會。（圖／記者袁茵攝）

王鴻薇認為，應該要協助升級八里污水廠，不用花83億元在自家蓋兩個污水處理廠，且民生污水處理廠緊鄰著民生社區，是人口稠密地區，蓋一個污水處理廠難道不用溝通嗎？這種重要地方建設開了4次地方說明會，找了不同里長參加，然而到場人數卻少之又少，甚至完全沒邀請選區議員，「到底在怕什麼？」

王鴻薇提到，參加過地方說明會的里長也不清楚是不是要蓋污水處理廠，甚至以為是要蓋大樓，其衛工處的PPT簡報比較詳細介紹的也只有2頁，裡面提到「處理民生社區污水，產生再生多元利用」其他頁都在講綠美化、停車場、公園綠地等，卻完全沒說要處理多少量，以及是不是只處理民生社區污水，「地方說明會都是在呼攏，完全不公開透明。」懷疑市府迴避監督，且事前居民的溝通也毫無誠意，要求市府重新與居民、各層級單位聯絡溝通，不要強度關山。

對此，台北市工務局衛生下水道工程處副處長李志榮表示，北市污水大約97萬噸，市府評估內湖污水處理廠可處理24萬噸，迪化廠50萬噸，然而還缺27萬噸，目前規劃濱江廠16萬噸，民生原本預計2萬噸，擴充至4萬噸，未來等社子島環評通過後，那邊也會有污水處理廠來因應整個北市污水量。

關於為什麼不升級八里污水廠，要花83億建蓋新的2個污水處理廠？李志榮表示，八里污水廠能處理132萬噸污水，然而用地已滿，原本預計用地改成了綠地，所以沒辦法增加處理量，就算設備升級也還是132萬噸，所以才決定北市自給自足，八里污水廠預計明年6月變成新北市管理。

李志榮說，目前北市部分污水處理還是交給八里污水廠，因為民生污水廠仍在發包中，濱江廠明年初才會發包，建設期程有一段時間。

至於王鴻薇說沒有跟民代說明？李志榮強調，「有啦有啦！我們都辦了3、4場說明會，只是沒邀議員。」另外里長人數不多，「我們都有通知，但有些民眾對此議題沒有很關注。」

被問到現場里長跟民眾有提出什麼意見？李志榮說，大家比較大的顧慮是「會不會產生臭味、污染」等，但是處理廠是消減污染地方，不是增加污染，說明會中都有說明，可能不是每個人都這麼關注此議題，或者是參加聽聽而已，「事實上我們說明會都滿詳細的。」

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