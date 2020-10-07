女嬰全身狂冒水痘！母照顧也中獎...竟是爸爸害的　醫：致命危機

▲女嬰全身狂冒水痘竟是被爸爸皮蛇傳染，連未接種過水痘疫苗的新住民媽媽也中獎。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中一名未滿1歲的洪姓女嬰因高燒不退，且全身各處出滿紅疹被父母送急診救治，醫師檢查後發現，女嬰竟是被罹患帶狀疱疹（俗稱：皮蛇）的爸爸傳染水痘病毒，更讓醫師吃驚的是女嬰母親陪病3天，居然也開始冒出紅色皮疹，詢問才知道，女嬰母親是來自越南的新住民，從未施打過水痘疫苗，因孩子長水痘也被傳染。

臺中慈濟醫院小兒科醫師余孟恭指出，女嬰只差幾天就可接種水痘疫苗，未料來不及施打就被父親傳染水痘病毒。

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▲女嬰全身狂冒水痘竟是被爸爸皮蛇傳染，連未接種過水痘疫苗的新住民媽媽也中獎。（圖／記者游瓊華翻攝）



余孟恭提到，女嬰到急診室時頭、臉與軀幹都已出現紅疹、紅色丘疹，合併嚴重搔癢，導致水痘破裂與局部皮膚細菌感染；住院後，進一步從女嬰接觸史清查傳染源，發現孩子發病前兩周，父親曾經長皮蛇，沒幾天孩子也反覆發高燒且冒出細小紅色皮疹，推測極可能是被父親傳染，只是沒想到女嬰母親也因未施打過水痘疫苗，也被傳染。余孟恭說，女嬰住院五天後，從最初的水疱發展到膿疱最後結痂，母親則在用藥後快速好轉。

▲連未接種過水痘疫苗的新住民媽媽也被傳染。（圖／記者游瓊華翻攝）



余孟恭提醒，長水痘，不可輕忽，因為要擔心的不只是留下痘疤而已，除有重症疑慮的出血性水痘，感染水痘的幼兒須留意有無繼發性細菌感染、敗血症或腦炎等併發症；老年人則應注意是否有肺炎、敗血症等併發症，及時適當治療十分重要，才能避免致命危機。