「流感」季節來報到　衛福部基隆醫院：5種預防關鍵

▲「流感」季節來報到！衛福部基隆醫院教您5種預防關鍵。（圖／衛生福利部基隆醫院提供）

記者郭世賢／基隆報導

流感是一種急性呼吸道感染疾病，共分為A、B、C及D四型，其中A型與B型兩種流感病毒可以引起季節性感冒的流行。流感主要透過飛沫與接觸傳染，潛伏期從感染至出現症狀大約1至4天，臨床症狀包括有發燒、頭痛、肌肉酸痛、疲倦、流鼻水、喉嚨痛及咳嗽等，偶有噁心、嘔吐或腹瀉等腸胃道症狀。衛生福利部基隆醫院兒科醫師陳惠蘭表示，儘早施打流感疫苗，就能提早擁有抗體。

衛生福利部基隆醫院兒科醫師陳惠蘭指出，若是高危險族群感染流感，如孕婦、肥胖者、心血管疾病、肝腎疾病、免疫不全、糖尿病患者、65歲以上長者及5歲以下之嬰幼兒，則可能出現嚴重併發症，例如細菌性或病毒性肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等，甚至導致死亡。

因此，陳惠蘭建議民眾，1、儘早施打流感疫苗，就能提早擁有抗體；2、保持使用肥皂勤洗手、戴口罩等個人良好衛生習慣；3、於室內要維持空氣流通，防範病毒的傳播；4、提高警覺，如出現疑似流感症狀要及早就醫診治；5、若生病了請遵照醫囑按時服藥，在家多休息，不上班、不上課；如有需要外出，務必全程配戴口罩。

陳惠蘭表示，在台灣季節性感冒的流行，歷年來大多於11月開始升溫，於年底至農曆春節前後達到高峰，約於2、3月後開始下降、趨於平緩。預防感染流感的方法，除了戴口罩、勤洗手之外，接種流感疫苗最為有效。

陳惠蘭說，接種流感疫苗後，需要一段時間才能產生抗體，提醒高危險族群應儘早接受施打、提早享有疫苗保護力，就能安心度過流感季節。

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