世衛與中國共同商討　擬將中製疫苗列入全球緊急使用清單

▲各國爭分奪秒在研發疫苗。（示意圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

中國國務委員兼外交部長王毅曾在7月指出，中國疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品。時隔近2個月後，世界衛生組織（WHO）官員6日指出，世衛已經在與中國商討，將把中國疫苗列入全球緊急使用清單之中。

綜合外媒報導，雖然中國疫苗尚未完成臨床實驗，疫苗三期的臨床實驗至少還要在3至6個月才可完成，但中國當局已經開始為市場、交通和服務行業工作等特定人員計畫大範圍接種，引起專家學者們的擔憂。

世衛組織西太平洋地區基本藥物和衛生技術協調員索科羅·埃斯卡（Socorro Escalate）指出，在世衛與中國商討過後，中國疫苗將可列入緊急使用清單，未來世衛成員國和聯合國將有機會採購中國疫苗。

China is in talks to have its locally-produced #COVID19 vaccines assessed by the World Health Organisation, as a step toward making them available for international use, a WHO official said on Tuesday.https://t.co/FhrOTHVSQv — Newsrand (@Newsrandng) October 6, 2020

在全球取得機制（OVAX）平台上，共有9支疫苗通國第三期臨床試驗，其中4支為中國生產，並分別在巴基斯坦、印尼、巴西、俄羅斯和阿聯酋等國家進行測試。

據報導，阿拉伯海灣國家在進行約6周的人體試驗後，緊急批准中國新冠滅活疫苗投入使用，目標對象則是第一線的醫護人員。菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）上個月也指出，在疫苗採購計畫中，將優先考慮中國和俄羅斯生產的疫苗。