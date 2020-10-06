疫苗全面開打　醫師：7大類高危險群主動接受施打增強免疫力為宜

▲台南市立安南醫院林瑞模院長以身做則施打流感疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

時序進入秋季，日夜溫差開始明顯，在漫長抗疫生活至目前為止還看不到盡頭之情形下，新年度的季節性流感又即將報到，台南市立安南醫院家醫科陳泓毓醫師提醒大家，流行性感冒除會有一般感冒常見之症狀如咳嗽流鼻水外，還會有發高燒、嗜睡和全身肌肉痠痛等較嚴重之臨床表現，如有感冒症狀就要提高警覺！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲許秉毅副院長第二個施打流感疫苗。

陳泓毓醫師說，預防流感最有效的方式還是施打流感疫苗。今年政府所提供之免費公費疫苗延續2019年是採用四價流感疫苗（含2種A型及2種B型疫苗株）政策，預期可提供國人更全面健康保護。今年疫苗由賽諾菲、國光及台灣東洋三家業者提供，疫苗皆不含佐劑及硫柳汞成分，且今年的疫苗首度加入細胞培養疫苗，相較於雞蛋培養疫苗可有較少病毒抗原變異，更增加安全性。





今年流感疫苗施打於今10月5日開始全面開打，施打對象包括：1、滿6個月以上至國小入學前幼兒。2、國小、國中、高中、高職、五專一至三年級學生。3、50歲以上成人。4、具有潛在疾病者，包括高風險慢性病人、BMI>=30者、罕見疾病患者及重大傷病患者。5、孕婦及6個月內嬰兒之父母。6、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、安養、養護、長期照顧等機構之受照顧者及其所屬工作人員。7、醫事及衛生防疫相關人員、禽畜業及動物防疫相關人員。

陳泓毓醫師表示因上述族群為流感高危險群，因此若無打疫苗禁忌症（如已知對疫苗成份有過敏、過去注射曾發生嚴重不良反應者），建議主動接受施打以增強免疫力為宜。此外，如未符合公費條件的朋友若想施打預防流感，政府亦提供100多萬劑自費疫苗，大家可至醫療機構經醫師評估可後施打。

・超級經典明星商品，網路好評一面倒