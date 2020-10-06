濃煙如死神！桃園八德區電子廠宿舍火警...1傷1嗆昏CPR命危

▲桃園市八德區廣福路某電子公司員工宿舍6日下午傳出火警，消防局第一大隊進行搶救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區廣福路一家電子公司員工宿舍6日下午傳出火警，起火點在3樓宿舍，消防局警消人員在火場救出2名受困員工，其中1人被濃煙嗆昏，救出時已無呼吸心跳，目前已送急救中，另1人則意識清楚也送醫觀察中；大火在下午5時許被撲滅，至於起火原因與損失則在調查釐清中。

桃園市消防局指出，火警發生在八德區廣福路770巷的展通電子公司員工宿舍，起火點則在3樓宿舍，大火與濃煙從3樓竄出，消防局第一大隊派出26輛消防車、3輛救護車與75名警消到場灌救。

▲桃園市八德區廣福路某電子公司員工宿舍6日下午驚傳火警，救護人員救出李姓男子並予CPR。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防人員從3樓救出受困2名員工包括60歲的莊姓男子與68歲的李姓男子，其中李被救出時已無呼吸心跳，消防人員立即施予人工心肺復甦術後再轉送衛福部立桃園醫院急救，另一位莊姓男子則意識清楚，但有嗆傷友送往部桃治療中。

大火在下午5時8分被撲滅，起火地點3樓宿舍寢具與辦公桌椅被燒毀，燃燒面積約100平方公尺，至於起火原因與實際損失仍待調查釐清中。

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