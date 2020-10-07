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聯合航空11月重啟台北-舊金山直飛航線　年底前改票免手續費

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▲▼聯合航空。（圖／聯合航空提供）

▲聯合航空11月3日起重啟每周三班台北-舊金山的直飛航班。（圖／聯合航空提供）

記者賴文萱／台北報導

聯合航空今（7）日宣布，將於2020年11月3日起重啟每周三班台北-舊金山的直飛航班。此航線將由波音777-300ER機型執飛，每周二、周五和周日由台北出發；由舊金山出發的旅客，則可選擇搭乘周三、周五和週日航班飛往台北。旅客即日起可透過聯合航空官網 （united.com）、官方手機APP （United），或直接洽詢各大旅行社訂票。

▲▼聯合航空。（圖／聯合航空提供）

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▲聯合航空台北-舊金山直飛航班時刻。（圖／聯合航空提供）

由於新型冠狀肺炎疫情以及世界各國相關出入境隔離規定，導致聯合航空台北-舊金山直飛航線載客需求降低，因此一度於今年3月20日起暫時停飛。如今航線即將恢復營運，美國聯合航空大中華及韓國銷售董事總經理戴亞斯（Walter Dias）表示，很高興能重啟台北-舊金山的直飛航班，展現持續經營台灣市場的堅定決心。

▲▼聯合航空。（圖／聯合航空提供）

▲▼即日起至2020年12月31日止，旅客所購買之聯合航空機票，即可於年底前享無限次數免更改費之優惠。（圖／聯合航空提供）

▲▼聯合航空。（圖／聯合航空提供）

聯合航空將使用波音777-300ER機型服務台灣旅客，配備獲獎肯定的聯合航空 Polaris商務艙服務，以及聯合豪華經濟艙、舒適經濟艙與聯合經濟艙多種艙等供旅客選擇。

▲▼聯合航空。（圖／聯合航空提供）

▲聯合航空機引進專業消毒設備提升機艙清潔度，全機徹底潔淨安心，落實防疫不放鬆。（圖／聯合航空提供）

另外，即日起至2020年12月31日止，旅客所購買之聯合航空機票，即可於年底前享無限次數免更改費之優惠。搭乘聯合航空台北-舊金山直飛航線的旅客，當日就能在樞紐機場-舊金山國際機場輕鬆便利的轉機至其他40多個美國城市。

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