神秘華裔男2200萬擔保「押上房地產」！　共軍學者唐娟保釋有望

▲在一名中國籍男士C先生提出約新台幣2200萬元為唐娟擔保下，美西時間8月28日沙加緬度聯邦法官同意唐娟可交保。（圖／翻攝自美國司法機關網頁justice.gov）

文／中央社記者周世惠舊金山28日專電

涉嫌簽證詐欺案，上個月被美方關押的共軍學者唐娟，今獲沙加緬度聯邦法官同意可交保，關鍵是一名中國籍神祕男士C先生提出75萬美元（約新台幣2200萬）為唐娟擔保。

唐娟去年12月從中國入境美國舊金山，到加州大學戴維斯分校進行癌症研究，在今年3月她的研究室因為疫情關閉，唐娟計畫與一同來美國的母親和女兒返回中國。

唐娟6月20日在戴維斯（Davis）租賃的公寓遭到聯邦調查局（FBI）人員約談、搜索，並沒收她的護照。她後來到駐舊金山總領館求助逃逸一個月，7月23日領使館人員駕車載她就醫之後被捕移監。她的母親與女兒已先行返回中國。

根據「沙加緬度勤奮者報」（Sacramento Bee）網站今天報導，與37歲唐娟不認識、從未謀面的一名神秘華裔人士C先生抵押他的房地產，提供75萬美元作為唐娟的保釋金。

美國地方法院法官紐曼（Kendall Newman）同意讓唐娟從羈押中交保，之後將由一名民事律師與這名C先生共同監督。紐曼以法官的身份在沙加緬度聯邦法庭的視訊會議中告訴唐娟，「你將得到大解脫」。

紐曼並表示，他從未看過這樣的案例，完全陌生的C先生只是因為相信司法制度，就願意把被告帶回家。紐曼對唐娟說：「有人挺身而出說他們相信這（司法）制度，不能讓他們失望、不能讓法院失望」。

不過，法官也警告C先生，如果未來唐娟沒有依法出現在法院相關的聽證會上，檢察官將毫不猶豫地收走保證金，紐曼認為C先生把房子置於風險中，一旦唐娟沒有出席相關聽證會，「政府會拿走房子的」。

紐曼並要求C先生不能與中國政府或軍方有聯絡。C先生表達他之所以維持匿名的考量之一，就是要降低任何外界與他們聯絡的可能性。

C先生初步同意在他的家中對唐娟進行監督，除了醫療、宗教或其他預先批准的探視之外，唐娟每天必須24小時待在屋內。這位C先生可以維持匿名。

美國助理檢察官柯波拉（Heiko Coppola）質疑，在其他案件類似的這種安排中並沒有匿名的選項，並提到遞交給法院的保釋金文件，就可能有這位神祕男士的姓名和地址。

報導提到，唐娟交保的文書程序大約要進行到下週，她至少還要再待一個星期才能從沙加緬度郡立總監獄（Sacramento County Main Jail）出獄。