「直角+數字89.64」登舊金山看板　旅美港人：我們不是中國人

記者謝欣辰／綜合報導

美國舊金山、洛杉磯、紐約三大城市近日出現大型廣告看板，其中，位於舊金山的看板像數學習題，兩條直線畫出一個角度，數字標示89.64度；在Twitter引發討論，「角度」在粵語裡，念起來像「國度」，89.64度角乍看像是直角或正確的角度（國度），但卻是錯誤的。藉此呼籲人口普查填寫「香港人」而非「中國人」。

據《中央社》報導，這塊立在舊金山灣區高速公路旁，長25英尺、寬16英尺的大型電子看板廣告，使用英語、粵語兩個語言的雙關語，89.64這數字象徵1989年6月4日發生的六四天安門事件。廣告商網站稱，每天向30萬的矽谷高科技通勤人口都是廣告受眾。

居美港人團體《We The Hongkongers》於3月起推動，在2020年美國人口普查問卷的種族填寫「香港人」，希望藉此「塑造及強化香港人的身分認同」，在官方調查中凸顯「香港人」這個族裔。活動在募資網站上已籌到3萬4522美元（約新台幣102萬元）做為宣傳經費。

Starting from tmr, billboard ads of #WriteInHongkonger campaign will be out in NYC, LA and SF (location stated on pic) for 2 weeks. Tell your hker frds in the US to fill in the #2020Census and write in “Hongkonger” in the question regarding race. #WeAreHongkongers #HongKong pic.twitter.com/nF5SElxV3J — We The Hongkongers (@We_the_Hkers) August 16, 2020

「填寫香港人」運動近日推出大型廣告看板頗有催票意味，除了在舊金山秀出89.64這個具有象徵意義的數字，洛杉磯的看板以「雨傘」為主題，凸顯香港人頭戴安全帽和防毒面具、撐雨傘，號召革命、追求自由的意象。

《We The Hongkongers》估計，約20萬港人居住在美國，但從未以「香港人」的名義出現在官方數字，而是歸在華人或其他亞洲人；人口普查的結果攸關美國政策與資源分配，呼籲填寫「香港人」。

美國政府每十年進行全國人口普查。2020年的人口普查自3月下旬開始，要求居民用網路、郵寄或電話的方式完成問卷，按照時程原本應該進入尾聲，但受到疫情影響，統計工作延到9月30日。