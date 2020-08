「直角+數字89.64」登舊金山看板　旅美港人：我們不是中國人

記者謝欣辰/綜合報導

美國舊金山、洛杉磯、紐約三大城市近日出現大型廣告看板,其中,位於舊金山的看板像數學習題,兩條直線畫出一個角度,數字標示89.64度;在Twitter引發討論,「角度」在粵語裡,念起來像「國度」,89.64度角乍看像是直角或正確的角度(國度),但卻是錯誤的。藉此呼籲人口普查填寫「香港人」而非「中國人」。

據《中央社》報導,這塊立在舊金山灣區高速公路旁,長25英尺、寬16英尺的大型電子看板廣告,使用英語、粵語兩個語言的雙關語,89.64這數字象徵1989年6月4日發生的六四天安門事件。廣告商網站稱,每天向30萬的矽谷高科技通勤人口都是廣告受眾。

居美港人團體《We The Hongkongers》於3月起推動,在2020年美國人口普查問卷的種族填寫「香港人」,希望藉此「塑造及強化香港人的身分認同」,在官方調查中凸顯「香港人」這個族裔。活動在募資網站上已籌到3萬4522美元(約新台幣102萬元)做為宣傳經費。

Starting from tmr, billboard ads of #WriteInHongkonger campaign will be out in NYC, LA and SF (location stated on pic) for 2 weeks. Tell your hker frds in the US to fill in the #2020Census and write in “Hongkonger” in the question regarding race. #WeAreHongkongers #HongKong pic.twitter.com/nF5SElxV3J