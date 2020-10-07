空警500機進入我西南空域　國軍防空飛彈追監

▲中共解放軍進入我西南空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男、黃巈禾／台北報導

國防部7日晚間指出，共軍今派遣1架空警500機侵擾我西南防空識別區，空軍以廣播驅離、防空飛彈追監、警戒兵力應對，而這也是10月以來，第5次共機擾台防空識別區。

根據軍方近期公布共機擾台的資料，9月16日至10月7日共有52架次擾台，依序為9月16日，運8反潛機2架次；18日2架轟六、8架殲16、4架殲11與4架殲10；19日有12架殲16、2架殲10、2架殲11、2架轟六，以及1架運8反潛機；21日運8反潛機2架次；22日運8反潛機2架次；23日運8反潛機2架次；24日運8反潛機1架次；29日運8反潛機2架次；10月1日運8反潛機1架次；10月3日運8反潛機1架次；10月4日運8反潛機1架次；10月6日運8反潛機1架次，10月7日空警500機1架。

▲空警500機。（圖／國防部提供）

國防部長嚴德發7日上午赴立法院外交及國防委員會，就國防業務概況進行報告，並備質詢。嚴德發於會中表示，2020年至今共217架次共機侵擾台灣西南空域，國軍派遣2972架次戰機堅偵攔截，共耗費255億元；而中共船艦部分，則有1029艘次擾台，我國海軍維保費用約花費57億元。

至於共機飛越海峽中線，嚴德發則證實今年總計49架次，我方則出動76架次戰機因應，雙雙創下1990年以來最高紀錄。對此，他也呼籲中共當局節制，應該共同維護台海的和平與安全，不要改變或破壞現狀。