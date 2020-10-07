吹哨者陳情被離職「康軒成防疫破口」？陳時中：再犯加重懲處

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

康軒文教集團董事長李萬吉上月5日從大陸返台後，未遵守居家檢疫規定，遭新北市衛生局開罰100萬，而李萬吉已經繳納罰款。不過外傳當初檢舉董座的「吹哨者」疑似遭秋後算帳「被離職」一事，吹哨者也向指揮中心陳情。對此，指揮官陳時中表示，會去了解是否有陳情，若同樣公司未來再犯，會加重懲處。

李萬吉在9月5日返國後，由於蓄意將定位手機放在家中，違反規定外出又沒戴口罩，隱瞞次數高達6次，遭新北市衛生局認定違規情節重大，因此開罰100萬元。此外，有媒體報導，康軒內部員工密報李萬吉違規，而內部疑似揪出「吹哨者」並要求離職。

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吹哨者也向媒體表示自己疑似要被離職，有進一步向指揮中心陳情，但遲遲沒有回應。陳時中今知曉此事之後，也直接表態會去了解。另外，由於康軒在大陸事業體龐大，董事長帶頭違規，外界擔心未來恐成防疫破口；陳時中也下重話表示「他們不是資訊較弱的事業體，因此將來若有同樣公司再犯會加重懲處。」

另外，新北市勞工局也在昨（6）日前往勞檢，結果發現，爭議的業績獎金7.4萬元遲未發放、涉及工資未全額給付部分，資方表示已於9月底匯出5.9萬元，尚有1.5萬元保留款，將留待後續的調解會協商處理，吹哨者的資遣費則雙訪說法差異大，將召開調解會議釐清爭議。

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