俄音樂家來台檢疫不滿14天！陳時中掛保證：兼顧社區安全促進活動

▲疫情指揮中心記者會。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

俄羅斯知名鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫（Daniil Trifonov）來台巡迴演出，遭爆來台隔離時間未滿14天，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中解釋，此為針對體育、文化、經貿等對象放寬的專案申請，從先前捷克團來台等經驗，適度採檢天數縮短，與觀眾區隔，這樣的方式可以讓整個社區安全，促進活動。

羅斯鋼琴家丹尼爾‧特里福諾夫（Daniil Trifonov）將在10月16日起來台在北、中、南演出，卻不用依照入境台灣規定進行14天的居家檢疫，而且還比申請日提前2天來台。

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中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明，此案屬於特定的專案申請，比照鬆綁商務來台方式縮短居家檢疫時間，來台時間上則已經有經過口頭申請更改，僅公文尚未完備，檢疫日程會增加。

莊人祥說，該名音樂家仍須居家檢疫，他來台前必須檢附登機前3天內採檢陰性證明，來台後進行居家檢疫，原規劃第8天必須接受採檢，但由於提前來台，會延後至第10天接受採檢，確認陰性才能參與採排、演出，並且出關後3天會再採檢一次，總計會有3次檢驗結果。

陳時中說明，類似情況主要是要幫助體育、經貿、文化活動進行，不管經貿泡泡也好，文化旅遊團也好，透過捷克團等經驗，適度採檢天數縮短，與觀眾區隔，這樣的方式可以讓整個社區安全，促進活動。

國內後續預期還有愛爾蘭、莫斯科等舞團要來台演出，副指揮官陳宗彥表示，要縮短檢疫天數，必須要提出完正防疫計畫，並由目的主管事業機關負責，要像捷克團一樣，有一系列配合防疫措施，不會比隔離14天簡單。現階段是有團體提出詢問，但沒有正式提出申請，如果要進入防疫計畫，正式提出申請，如果沒有，就回到居家檢疫，目前瞭解以愛爾蘭踢踏舞團是要14天居家檢疫。

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