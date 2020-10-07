「馬來西亞」單日新增近700例！即起「從中低風險國家移除」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，斯里蘭卡昨日新增逾700例確診，且本土群聚病例快速增加，即起將該國自低感染風險調整為中低感染風險國家；另馬來西亞昨日新增近700例確診，考量該國疫情升溫且具擴散風險，即起將該國自中低感染風險國家移除。

根據指揮中心監測資料顯示，全球累計35,789,350例確診，分布於188個國家/地區；病例數以美國7,611,327例、印度6,685,082例、巴西4,969,141例、俄羅斯1,237,504例及哥倫比亞869,808例為多；另全球已有1,051,063例死亡，以美國214,086例、巴西147,494例、印度103,569例、墨西哥81,877例及英國42,445例為多。

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指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

此外，指揮中心再次提醒，民眾出入醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動等人潮擁擠或密閉場所時，請務必佩戴口罩，並應落實勤洗手、咳嗽禮節等個人衛生習慣，以降低感染風險。

各國感染風險級別最新名單如下：

低感染風險國家/地區：紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、泰國、蒙古、不丹、寮國、柬埔寨、諾魯、東帝汶、模里西斯、越南、馬紹爾群島。

中低感染風險國家/地區：新加坡、香港、澳洲、斯里蘭卡。

▲國際疫情升溫，斯里蘭卡由低風險調整為中低風險國家，馬來西亞自中低風險國家移除。（圖／指揮中心提供）

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