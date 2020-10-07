3因素衝擊宜蘭旅宿！民宿業者悲喊：11月後一周「僅一天」有客人

▲蘇花改通車後，改變了宜花東的旅遊型態。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，國際旅客幾乎歸零，加上蘇花改通車、國旅補助計畫結束，宜蘭旅宿業者衝擊更大。DoMo旅宿集團執行長李奇嶽表示，安心旅遊補助期間，宜蘭民宿天天客滿，然而11月開始，每周只有周六有客人，其他時間都唱空城計。

李奇嶽表示，隨著蘇花改通車，民眾到花蓮的路途變短，旅行社過往推出兩天一夜遊程會針對宜蘭，三天兩夜遊程則針對宜蘭、花蓮，現在宜蘭遊程變為一日遊，三天兩夜遊程改成到花蓮、台東旅遊，對宜蘭旅宿業者而言，打擊巨大。

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他表示，蘇花改帶動的是以花東為目的地的旅遊熱潮，許多原本花蓮三天二夜遊的旅客，變成花蓮二天一夜遊，宜蘭從本來停留型的景點，變成路過型景點，停留時間變低，消費金額變少，在宜蘭停留的地方變少了。

▲台北到宜蘭只要倚靠雪山隧道，旅行時間就可大幅縮短。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

他以自家在宜蘭的民宿舉例，10月底前因為有安心旅遊國旅補助加持，不管平假日都是天天客滿，然而11月開始，只剩周六有客人，到了12月更是幾乎天天都唱空城計。

他表示，蘇花改通車前，平日住宿率約有三、四成，假日有八、九成，通車後平日住宿率剩下不到一、兩成，假日也僅七、八成。之後冬天淡季到了，民宿可能也會乾脆暫時休息。

李奇嶽指出，因為遊客型態的轉變，產業的因應也要隨之調整，停留型景區的餐飲服務發展、旅遊紀念品與土特產品的銷售變得更重要，因為旅客旅遊天數變短所以旅宿業會流失一批顧客，但是旅客母數變大，如何將宜蘭再次升級打造成為旅遊目的地、住宿點，也需要觀光主管機關以及業者的努力。