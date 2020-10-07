川普住院3天就出院！　張上淳提「關鍵病況」：他曾經是重症

▲中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

美國總統川普確診新冠肺炎震驚全球，根據外媒報導，川普一度血氧濃度下降，國內也有不少專家認為川普屬於重症患者。對此，中央流行疫情指揮中心專家小組召集人張上淳坦言，根據記者會上訊息判斷，川普「曾經是重症」是沒錯的，但因為無法掌握實際病情，無法多做說明。

美國總統川普日前確診感染新冠肺炎，健康狀況仍受質疑，從白宮新聞秘書麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）確診開始，目前至少已有18名和川普競選團隊有關的人染疫，但沒想到他確診後僅住院3天，就匆匆從醫院搭乘直升機返回白宮，積極重回美國大選戰場，希望能在倒數26天力挽選情。

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川普確診後，國際上也一直關注相關病況，根據記者會上資訊顯示，川普血氧濃度一度下降到94%以下，不少專家紛紛表示川普就是重症患者。對此，張上淳說，根據WHO定義，血氧濃度下降到94%，的確就是重度程度，台灣也有個案一度血氧下降，但用了氧氣很快就恢復。

而針對川普情況，張上淳表示，實際狀況沒有辦法掌握，沒辦法多做說明，只能根據記者會上訊息判斷，要說「他曾經是重症，是沒有錯的」，但他也有可能後續恢復得很好。

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