再增「4例台灣輸出」新冠確診　日本3例、法國1例

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣近期陸續接獲日本及法國官方透過國際衛生條例國家對口通報，從台灣出境到日本和法國的個案，分別是日本3例、法國1例。

指揮中心指揮官陳時中指出，日本通報檢出陽性個案共3人，1人為本國籍（案1）、2人為日本籍（案2、案3），均為男性，年齡介於50多歲至60多歲。案1無症狀，離台前3日內（9月30日）採檢結果為陰性，10月2日入境日本時檢出抗原陽性；案2無症狀，除10月2日入境檢出抗原陽性外，分別於10月3日、5日進行核酸檢驗結果均為陰性。

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案3為船員，7月自菲律賓出港，個案9月17日出現胸痛症狀，9月18日自我國港口入境送醫並收治住院，9月25日出院後前往防疫旅館檢疫至10月2日，期間均無疑似症狀，10月3日入境日本時檢出抗原陽性，10月4日再次進行核酸檢驗結果為陰性。3名個案之在台接觸者共匡列74人，應採檢34人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

而法國通報檢出陽性個案共1人，為法國籍20多歲男性，今年2月入境台灣，9月30日離境，10月1日入境法國時採檢，10月2日檢出核酸陽性。個案在台期間至離境迄今均無症狀，衛生單位已匡列個案在台期間之接觸者共9人，其中採檢3人，核酸及血清抗體均為陰性。

指揮中心指出，鑒於日前菲律賓檢出多名自我國入境之陽性個案，為釐清該國檢驗陽性率偏高的真實性，經外交部取得馬尼拉經濟文化辦事處通知，9月間自我國返回菲律賓並檢出陽性的22名外籍移工，經該國研判確診後，依規定進行14天集中檢疫，並於檢疫結束前進行第二次採檢，全數結果皆為陰性。

▲國內新增2例境外移入COVID-19確診，分別自愛爾蘭及印度入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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