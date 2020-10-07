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新增2例境外移入！台女赴愛爾蘭工作染疫、印度男來台工作遭確診

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▲▼疾管署記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

▲疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（7）日召開每週例行記者會，指揮官陳時中公布國內新增2例境外移入新冠肺炎確定病例，病例為20多歲本國籍女性與印度籍30多歲男性，分別自愛爾蘭及印度入境。

指揮中心表示，案522於2019年10月前往愛爾蘭工作，今(2020)年10月4日入境時無疑似症狀，直接返家進行居家檢疫，10月5日出現發燒及全身肌肉痠痛等不適症狀，經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中。衛生單位已掌握個案接觸者共39人，其中同住家人2人及同班機前後二排座位旅客27人，列為居家隔離對象，機組員9人及防疫計程車司機1人，因全程有適當防護，列為自主健康管理對象。

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▲▼案522機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

▲案522機上座位圖。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，案523因工作來台，持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境迄今無疑似症狀，9月9日入境後前往防疫旅館進行居家檢疫(9月9日至9月23日)，9月24日至30日於飯店進行自主健康管理，10月5日因工作需求自費檢驗，於今日確診(Ct值34，IgM陰性、IgG陽性)。經衛生單位調查，個案來台前曾在印度接觸過確診者，目前已掌握個案接觸者共9人，其中3人為公司同事，列為居家隔離對象，其他6人包括公務車司機、計程車司機、飯店工作人員及消費店家之接觸者，因接觸時間短，且有適當防護，列為自主健康管理對象。

指揮中心表示，根據目前科學文獻資料顯示，武漢肺炎個案在痊癒後仍可用核酸檢測方式持續檢出少量病毒，時間可能長達3個月之久。如我國案469比利時籍個案3月中於國外曾出現嗅味覺喪失等疑似症狀，但7月31日核酸檢驗仍為陽性。另案518於6月26日在菲律賓發病，核酸檢驗為陽性並住院治療，但在痊癒返國後，於10月3日接受自費核酸檢驗仍為陽性。除了這些個案的病毒量均很低之外，目前科學證據也顯示這類個案的上呼吸道檢體幾乎無法培養出病毒，造成傳播的可能性極低。

根據指揮中心資料，加上本次新增個案，國內截至目前累計523例確診，分別為431例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、484人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心再次提醒，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲▼國內新增 2 例境外移入 COVID-19 確診，分別自愛爾蘭及印度入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲國內新增2例境外移入COVID-19確診，分別自愛爾蘭及印度入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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