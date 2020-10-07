撞臉金曲新人王持修！「白眼女神」黃捷要練歌...許願同台表演

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者吳世龍攝）

記者洪靖宜、吳世龍／高雄報導

第31屆金曲獎新人獎由張惠妹的師弟持修奪下，他留著長髮妹妹頭，還有一雙水汪汪的大眼，受到不少人注目討論。高雄市議員黃捷6日就在IG上發文表示，「很多人以為我得獎跑來恭喜我」，黃捷受訪笑說，一開始看照片也以為是自己，笑說現在開始勤練持修的歌，希望未來有機會同台表演。

▲黃捷在個人IG上PO出她和持修的組圖 。（圖／翻攝自IG／黃捷）

高雄市議員黃捷在個人IG上PO出她和持修的2張組圖，2人不僅髮型相似，大眼睛，又湊巧地都有托腮、比讚的照片，甚至都穿著格紋款式的大衣，笑說：「很多人以為我得獎跑來恭喜我」

「我第一時間看照片以為是我！」，黃捷說：「因為我們都是齊瀏海長直髮，臉型也滿像的，還有網友說以為是我被罷免後尋找事業第二，還事業有成」，她說，持修相當有才華，期待之後高雄有機會辦理金曲獎或大型表演，持修可以來表演，也希望有機會同台，是「姊弟同台」。

黃捷說兩人沒見過面，但覺得彼此真的長得滿像，還說持修是「男版黃捷」，黃捷也笑說：「網友說持修比我還正，我覺得比我清秀」，至於是否開始練持修的歌，黃捷說：「一定要練一下，希望他來高雄表演，有機會同台就可以一起唱歌。」