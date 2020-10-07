怪男暗戀正妹女服務生「半年跟蹤2次」　她驚逃急call男友救駕

記者張君豪／台北報導

7日凌晨台北市萬華區警接獲一妙齡女子報案遭陌生男子跟蹤，警員獲報趕緊到場處理；原來遭跟蹤的林姓女子在北市某店面當服務生，因外型亮麗導致范男情不自禁，才會妄自跟蹤，但警方查出他曾於今年3月18日跟蹤林女遭報案投訴，由於范男行為實在太恐怖，萬華警方將調閱監視器蒐集資料後，依違反社會秩序維護法將他函送法辦。

▲涉嫌跟蹤妙齡女子的范男（右一），在女子家門外與對方男友互嗆。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華警方表示，7日凌晨1點50分左右，任職服務業的林女（20歲）拖著疲憊身軀返回萬華區住處，卻在西園路遭到范姓男子（39歲、並無前科）跟蹤，並尾隨約1～2百公尺，林女嚇得逃回住處，並趕緊打電話通知男友前來救援，林女男友趕到怒嗆在門外蹲點的范男：「你是變態啊！」雙方發生爭吵，警方獲報後趕來調處。

范男向警方表示，自己對林女相當愛慕，但警方詢問女方，女生堅稱根本不認識這名跟蹤怪客，加上范男今年3月也曾跟蹤過林姓女子，萬華警方中午表示，將調閱監視器蒐證後，將依違反社會秩序維護法函送范男。



【其他新聞】



►噁！31歲國小師驚爆狂戀10歲蘿莉 租屋同居擁吻求婚「等妳18歲」

►不設防的空中監獄！朱雪璋突被丟包 刑事局2文官押解空手道5段高手

►館長遭轟三槍淡水開槍自傷 新北槍擊案升全國第二新北警澄清：黑槍防治成效良好

·肌膚水嫩逆齡



·修護力強大

