F-16V震撼飛越總統府　AT-3雷虎衝場展示「扇形展開」

▲國慶空軍預演，AT3雷虎衝場。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

雙十國慶將至，7日上午國軍二度進行預演，F16戰機、AT-3教練機再次飛越總統府上空；不同的是，AT-3教練機更展示扇形展開操演，掀起在場民眾一陣驚呼。

為準備雙十慶典，國防部7日清晨再次舉行二次預演，CH-47直升機懸掛巨幅國旗通過博愛特區；隨後，F-16V、AT-3戰機則進行衝場等快速機也進行衝場。

其中，F-16V是空軍近期最新完成性能提升的戰鬥機，象徵我空軍戰力大幅提升；此外，在上午的預演中，雷虎特技小組所屬的AT-3教練機更在飛越總統府後，展示扇形展開操演，掀起在場民眾一陣驚呼。

▼國慶空軍預演，AT3雷虎衝場，展示扇形展開。（圖／記者呂佳賢攝）



▼國慶空軍預演，直升機分列式。（圖／記者呂佳賢攝）



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