饒舌歌手被曝「交往女高中生」！女方是小富婆　前女友加碼開嗆

▲饒舌歌手交往女高中生。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸微博有網友6日爆料稱，饒舌歌手法老正在和一名17歲的女高中生熱戀，還曬出了多張證據截圖，表示2人已戀愛1個月。從女生的朋友圈照片中可以看到，她去玩密室逃脫的自拍中，右邊角落裡有一個疑似法老的人出鏡。隨後，法老前女友也發文爆料，曾被男方劈腿。

法老今年28歲，曾經參加過《中國新說唱》等節目，代表作有《懸崖華爾滋》、《四面楚歌》等單曲，在地下說唱界的人氣很高，憑藉高超嫺熟的說唱技巧收穫了許多粉絲。

▲兩人已交往1個月。（圖／翻攝自微博）

爆料網友還曝光了女生和法老的聊天記錄，在截圖中可以看到兩人已經戀愛1個月，9月5日是他們在一起的那天，法老後面還發了一個很可愛的表情，滿滿都是寵溺。

疑似法老和該高中生的牽手照也被曝光，法老雙手抱著女友的小手，氣氛曖昧恩愛。

▲聊天截圖。（圖／翻攝自微博）

從這個女生的朋友圈截圖可以看到，她曾發過一條「天天素顏上課也只有我了」的PO文，並且定位是在上海某高中。網友爆料稱，女生家境富裕，是個小富婆，不然也不會拿下大11歲的法老。

該消息一經流出立馬引發大量討論，甚至還上了熱搜榜。之後，法老的前女友卡特曼也出面開嗆，「我為什麼要跟綠了我的人復合啊，是你你會嗎？」，評論區補充道，「別裝人設啦，繃不住。」她還附上兩個人的聊天記錄，當時法老承認自己劈腿。

不過，法老在微博發文回應稱，「我可以為了一個人去背鍋，但我不接受無中生有還非要踩人一腳。」

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