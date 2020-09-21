餐廳擦撞、丟菸蒂引誤會　汐止雙煞持安全帽刀械追打高中生

記者張君豪／新北報導

19日晚間20時許新北市汐止區發生一起餐廳外青少年鬥毆事件，原來兩幫人在餐廳內用餐時不慎發生輕微肢體碰撞，但雙方卻互瞪大小眼，用餐結束後雙方就在餐廳外面爆發全武行；潘姓與陳姓男子涉嫌手持安全帽追打對方，造成同餐廳用餐的董姓、朱姓少年頭部挫傷，所幸警方獲報後趕赴現場，制止化解這場衝突。

▲汐止區仁愛路有男子持刀械、安全帽毆打高中生遭警方查獲。（圖／記者張君豪翻攝）

▲汐止區仁愛路有男子持刀械、安全帽毆打高中生遭警方查獲，警方21日說明案情。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警方表示，19日當晚汐止區仁愛路某餐廳發生用餐糾紛，主要是因為受傷的董姓少年（16歲）、朱姓少年（17歲）與其他6名友人在店內用餐，結果董姓少年聊天時把手肘放在椅背上，遭餐廳內另名潘姓男子經過撞到。

潘姓男子認為他故意出肘撞他，雙方在店內互瞪，用餐結束後，董姓少年等人在外抽菸，丟菸蒂時口罵髒話引發潘、陳等人誤會不滿，雖然被害少年告知「又不是在罵你們！」潘男心生不滿，仍率眾持安全帽在餐廳外大打出手，所幸受傷2少年經民眾報警求救後，送醫治療並無大礙，警方則當場逮捕持安全帽、刀械毆打青少年的陳、潘兩人，訊後依傷害罪嫌送辦。

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