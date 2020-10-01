衛生紙用完扔地上！高中生「垃圾丟滿桌」　他怒吼：有屎的味道

▲將吃剩的食物丟滿桌。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

許多學生下課後，喜歡聚集在麥當勞聊天哈拉，有網友指出，一群高中生在麥當勞大聲喧嘩，吃完餐點後，垃圾全都丟在桌上，甚至還把用完的衛生紙丟在地上，誇張的行徑已經妨礙到周圍的客人，讓他傻眼直呼，「不知道現在高中生的素質是什麼意思欸！」

原PO在臉書「爆廢公社」發文，日前到麥當勞用餐，隔壁桌坐了一群高中生，「吵雜就算了，吃剩用剩的東西全部丟在現場，抽了廁所的衛生紙，用了就丟地上，發出像屎一樣的異味困擾到周圍的用餐者」，開心用餐完後就拍拍屁股走人。從照片中可以看到，桌上有飲料杯、紙袋、寶特瓶等，地板上還有衛生紙，最後由員工一個人收拾殘局。

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許多網友留言表示，「家庭教育跟學校教育失敗」、「就是有這種的」、「比小學生還不如」、「屁孩是如此的多，不要難過」、「這就是年輕人的台灣氣質，滿滿的台灣價值」、「其實很多人都這樣啊，不止學生，餐飲業做久就看多了」。

還有網友指出，「國外麥當勞都有專人收，而且不收小費，反而多提供了一個工作機會」、「除了台灣，很多國家的麥當勞都有專人收拾的，是麥當勞利用台灣人的好習慣，降低了營運成本，減少了工作機會」。