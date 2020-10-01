　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衛生紙用完扔地上！高中生「垃圾丟滿桌」　他怒吼：有屎的味道

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲將吃剩的食物丟滿桌。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

記者施怡妏／綜合報導

許多學生下課後，喜歡聚集在麥當勞聊天哈拉，有網友指出，一群高中生在麥當勞大聲喧嘩，吃完餐點後，垃圾全都丟在桌上，甚至還把用完的衛生紙丟在地上，誇張的行徑已經妨礙到周圍的客人，讓他傻眼直呼，「不知道現在高中生的素質是什麼意思欸！」

原PO在臉書「爆廢公社」發文，日前到麥當勞用餐，隔壁桌坐了一群高中生，「吵雜就算了，吃剩用剩的東西全部丟在現場，抽了廁所的衛生紙，用了就丟地上，發出像屎一樣的異味困擾到周圍的用餐者」，開心用餐完後就拍拍屁股走人。從照片中可以看到，桌上有飲料杯、紙袋、寶特瓶等，地板上還有衛生紙，最後由員工一個人收拾殘局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多網友留言表示，「家庭教育跟學校教育失敗」、「就是有這種的」、「比小學生還不如」、「屁孩是如此的多，不要難過」、「這就是年輕人的台灣氣質，滿滿的台灣價值」、「其實很多人都這樣啊，不止學生，餐飲業做久就看多了」。

還有網友指出，「國外麥當勞都有專人收，而且不收小費，反而多提供了一個工作機會」、「除了台灣，很多國家的麥當勞都有專人收拾的，是麥當勞利用台灣人的好習慣，降低了營運成本，減少了工作機會」。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
快訊／國道三號「6車撞成一團」　回堵5公里
「3男輪流性侵高校女」影片瘋傳！陸警逮到4人還原案情
出道8年在演藝圈沒朋友　男星聽到「雞排妹」名字拒同台
運將狂摸女客！報案沒三聯單　警曝關鍵：沒摸大腿內側
外送員沒零錢找「怒摔餐點」！咖哩炸成一袋黃土色
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／「確診+1」國內累計515例　指揮中心14:00最新說明

中秋東北角九份車潮熱區　警彈性雙A級交管：炸鍋僅公車能上山

國5開始塞了！高乘載解除「6大地雷路段」下午湧車潮

推銷搭訕她反套路！問券妹一聽尬笑「啊…哈哈」還嚇跑：要換班了

農田水利署揭牌！首任署長揭3大任務　陳吉仲：擴大至68萬公頃農地

衛生紙用完扔地上！高中生「垃圾丟滿桌」　他怒吼：有屎的味道

高雄中秋「千人封街烤肉趴」！超巨鬼頭刀上桌　里民嗨：超有誠意

大自然的限量！雲林「虎頭蜂月餅」白蛹入餡　一窩僅可做30顆

外送員零錢不夠「怒摔餐點」！咖哩炸成一灘黃土色…網轟：太好賺

連假出遊新攻略！淡海輕軌「1日票」開賣　50元銅板搭到飽　

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

高雄20歲孝女雙載去旗津遭撞死　單親媽淚崩：吃安眠藥出來殺人

歐陽娜娜同台杜江、任達華　登央視獻唱《我的祖國》

路口險撞！駕駛爆氣怒嗆：你逆向　下秒持棍棒「沿街追打狂毆」騎士

蔡尚樺奪金鐘委屈被批「講感言假哭」　深V禮服男友驚豔！媽嫌「胸不夠集中」

不包紅包給醫生、剖腹產可挑日子 有尊嚴生產...陸配讚台灣醫療NO.1

LIVE／「確診+1」國內累計515例　指揮中心14:00最新說明

中秋東北角九份車潮熱區　警彈性雙A級交管：炸鍋僅公車能上山

國5開始塞了！高乘載解除「6大地雷路段」下午湧車潮

推銷搭訕她反套路！問券妹一聽尬笑「啊…哈哈」還嚇跑：要換班了

農田水利署揭牌！首任署長揭3大任務　陳吉仲：擴大至68萬公頃農地

衛生紙用完扔地上！高中生「垃圾丟滿桌」　他怒吼：有屎的味道

高雄中秋「千人封街烤肉趴」！超巨鬼頭刀上桌　里民嗨：超有誠意

大自然的限量！雲林「虎頭蜂月餅」白蛹入餡　一窩僅可做30顆

外送員零錢不夠「怒摔餐點」！咖哩炸成一灘黃土色…網轟：太好賺

連假出遊新攻略！淡海輕軌「1日票」開賣　50元銅板搭到飽　

快訊／ 中秋湧車潮！國道三號竹南段「6車撞成一團」　回堵5公里

LIVE／「確診+1」國內累計515例　指揮中心14:00最新說明

港澳未能恢復通關　賀一誠：等香港列「低風險地區」才考慮

71歲嬤在家突斷氣…死臥地板！　小兄弟以為她昏倒「伴屍5天」

快訊／郭董發口罩囉！　捐款300元即可領取　限量3300份

獨／武界壩4死究責！資深配線師打臉台電：絕緣不良不可能開啟馬達

起跳價1080萬！賓利休旅車Bentayga小改款抵台　水晶頭燈好靓

中秋東北角九份車潮熱區　警彈性雙A級交管：炸鍋僅公車能上山

嚴德發：共軍擾台飛行架次、時數比去年增加20%

「全力詹」模式持續催　詹皇準大三元霸氣領勝

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

鹿港順義宮貼王爺警示：2節氣間注意行車安全

吃蝦仁炒飯剩「這樣料」媽看碗秒傻眼

運將狂摸腿「一路摩擦到家」　她哭：別這樣

名廚「炒飯加果醬」　1.9萬網崩潰：很像噴

茶の魔手北漂受挫！網點失敗「2關鍵」

逛好市多！兒突被塞紙條　爸一看暖哭

她控第一雷吃到飽火鍋：坐下10分鐘就先買單　店家喊冤

中秋連假後　鋒面＋冷空氣報到

惡鄰開「震樓神器」互相傷害　專家曝3缺陷

沒錢又生病！10月「地獄倒楣」生肖Top4　專家嘆：衰神纏上你了

全聯神秘貨架「藏中衛稀有口罩」…結帳悲劇

更多熱門

相關新聞

烤肉收食材費！他月收17萬嘆「這食物」很貴

烤肉收食材費！他月收17萬嘆「這食物」很貴

中秋佳節來臨，大家會邀約三五朋友一起烤肉團聚，有一名男網友表示，今年中秋要去女友家烤肉，烤肉的食材由他負責，錢也全都是他支付，想跟女友的家人收部分費用，因為食材中有貴桑桑的「活蝦」，但又害怕對方覺得很小氣。網友勸他就當作投資，不要收比較好，還有人提議「可以改買活蝦米！」

少年「偷舔」賣場冰淇淋後放回...網全怒了

少年「偷舔」賣場冰淇淋後放回...網全怒了

300哥又被捕捉了！「愛車慘生灰」超淒涼

300哥又被捕捉了！「愛車慘生灰」超淒涼

客嫌空心菜梗多要退費　網曝原因

客嫌空心菜梗多要退費　網曝原因

婉拒吃喜酒！沒很熟友人「還包嗎」她無言

婉拒吃喜酒！沒很熟友人「還包嗎」她無言

關鍵字：

高中生素質爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金鐘獎 金正恩 唐鳳 李登輝 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／休旅車翻覆駕駛亡！身分竟是前兄弟象球星買嘉瑞

好市多巧遇神特價品！她見直白翻譯笑翻

烤肉熱量排行！營養師認證「第1名70%都油」　網傻：買了一整包

快訊／天才剛亮！國道2路段紫爆時速17公里　如停車場

外籍看護虐待老奶奶　粗暴扯髮全被錄

竹科李宗瑞娶星座正妹初夜就劈腿　偷拍50女流出

小鬼火化當天「驚見第3隻手」牽住楊丞琳、許瑋甯！

小鬼「和峮峮私下甜蜜相處」曝！ 　黃小柔慟：他說要在最巔峰結束一切

台中女學生搭公車被亂摸！僅男同學站出來

范逸臣、田中千繪復合！十指緊扣被拍

小琉球魷魚姨求買「10片200」真相黑暗

張韶涵歐陽娜娜被罵爆　Dcard︰台人沒資格嘴

裝冷氣「窩廁所不開門」！網爆雞皮：小心針孔

人妻住院78天　發現媽和丈夫外遇

勞保年金要提早領嗎？達人曝專業公式

更多

最夯影音

更多
孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開

孫德榮闖5566演唱會後台「激怒王仁甫」　「孫協志有避孕嗎？」「Energy VS.5566」大公開
王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

王斯然產前焦慮爆哭　GAI溫柔安撫：寶寶需要你，就像我需要你

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

台中mini連環撞！機車變保齡球　73歲肇事婦人喊：是他們來撞我

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

楊丞琳與外國男模演親密戲！　「蕾絲細肩帶」唱出真實的思念...

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

隨你嗑！秒殺披薩+清甜牛肉湯　台中牛排館「排餐299吃爆全店」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能送享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面