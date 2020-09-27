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社會 社會焦點 保障人權

2高中生賞旗津「摩西分海」遇漲潮受困　海巡救生艇馳援

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記者黃子倩／高雄報導

26日晚間7點多，海巡署南部分署第五岸巡隊接獲通報，在旗津海水浴場外離岸有兩名高中生因為漲潮受困，第五岸巡隊與鄰近的安檢所勤務人員以充氣式救生艇，成功將受困民眾救起，經初步檢傷後，只有其中一名高中生腳部受傷，送到旗津醫院包紮治療後已經沒有大礙。

▲▼ 海巡署於摩西分海時救出受困民眾 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲2高中生到旗津海水浴場欣賞「摩西分海」奇景意外受困。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據海巡署的說法，由於民眾受困地點位置是淺灘地形，而且受到漲潮的影響，原本短短100公尺可以徒步走到離岸提，也遭到海水淹沒，水深約1公尺，救援人員經評估現場環境後，決定採以充氣救生艇投入救援，最後順利將2名受困的高中生救援上岸。

▲▼海巡署於摩西分海時救出受困民眾 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲2高中生到旗津海水浴場欣賞「摩西分海」奇景意外受困。（圖／記者黃子倩翻攝）

根據了解，旗津海水浴場近年養灘有成，所設置的離岸堤更因為特殊保護成效，意外在退潮時，會出現「摩西分海」般的奇景，加上周邊有多個著名的裝置藝術景觀，躍升為近期網路著名打卡熱點。海巡署表示，民眾常因一時疏忽或沒有察覺潮汐海流變化，將自身限於險境，到海邊戲水時，務必慎選配置救生員的海域，以免發生意外。

▲▼海巡署於摩西分海時救出受困民眾 。（圖／記者黃子倩翻攝）。

▲2高中生到旗津海水浴場欣賞「摩西分海」奇景意外受困。（圖／記者黃子倩翻攝）

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