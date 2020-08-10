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開庭說不過癮「1拳打碎壓克力隔板」　女情報員胞弟被控毀損公物

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▲▼台北地檢署內勤偵查庭已裝上壓克力板隔離飛沫傳染。（圖／記者劉昌松翻攝台北地檢署）

▲閻崇楠一拳打碎應訊室的壓克力隔板被起訴，圖為台北地檢署偵查庭。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

女情報員閻獻君被派往敵後工作40多年後傳來死訊，她的弟弟閻崇楠為此多方奔走想知道真相，卻在日前到高檢署開庭時，疑因不滿檢察官沒讓他暢所欲言，開完庭後，1拳打碎防疫用的壓克力隔板，台北地檢署調查後，10日依毀損公務員執掌物品等罪嫌起訴閻崇楠。

閻獻君在1955年被軍情局吸收，隔年派往大陸從事敵後諜報工作，從此和家屬斷了音訊，1998年間，軍方通知家屬，閻女已經作戰死亡，並在2011年間，將閻女核定為劣勢，但家屬認為軍方對閻女的死亡時間一變再變，為調查真相，在政府各部門間奔走、打官司多年。
其中出力最深的閻女胞弟閻崇楠，在2020年5月5日，到高檢署位相關案件出庭，庭訊結束後，閻崇楠不滿檢察官沒讓他暢所欲言，一怒之下，揮拳打向應訊席上，為了防疫加裝的壓克力隔板，導致隔板碎裂不勘使用，當時檢察官已經離開偵查庭，閻崇楠被移送台北地檢署偵辦時，坦承因為一時情緒失控，被檢察官依法起訴。

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