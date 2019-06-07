岳母踢爆缺席漢光「攜小三遊日爽共眠」！少校怒求償80萬…法院駁回了

▲林姓少校遭岳母爆料，漢光演習期間請假未到，還攜小三赴日旅遊、共宿一室。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者莊智勝／綜合報導

國防部軍事情報局一名林姓少校監察官，107年遭岳母爆料在漢光演習期間請假怠職，還欺瞞配偶帶著小三赴日本旅遊；在全案經由媒體報導曝光後，岳母還在臉書爆料公社轉截新聞畫面，抨擊「漢光演習人家管休，你遊日還有女人共眠！」林姓少校自認名譽遭到毀損，憤而提告並向岳母求償80萬元精神賠償金；惟高雄橋頭地院開庭審理後，法官認為岳母評論涉及軍人風紀，並非單純私德領域，因此可受公評，駁回林男之訴，全案仍可上訴。

判決書內容中，林男指出，林姓少校與黃姓妻子婚姻破裂，雙方於107年4月間開始著手商討離婚事宜，在擬定離婚協議書後，約好於6月前往律師事務所簽字離婚，但黃妻卻在簽字當天發現丈夫在漢光演習期間請假，還帶著徐姓小三赴日旅遊，雙方為此大吵一架，還爆發肢體衝突；當天晚間黃妻還親赴小三住處，痛斥其介入家庭、大搞婚外情，還要求小三轉達丈夫，「如果要離婚，就要放棄150萬元的房產請求權，否則我就向軍方、媒體爆料！」

林男控訴，事發後岳母為了替女兒討回公道，107年6月20日前往總統府陳情，轉達林男演習期間帶小三出遊一事，甚至還於該月30日接受媒體採訪，在鏡頭前痛斥林男，「你這種身分、這種行為，可以做一個監察官嗎？所以我們現在就是代替這個元配，請你們軍情局的局長站出來，替他的元配討個公道！」甚至事後還截下新聞畫面PO上臉書爆料公社，並寫下，「軍情局監察官林XX，漢光演習人家管休，你遊日還有女人共眠，都給你爽就好，身為一個監察官這麼不檢點，軍人的顏面都讓你糟蹋了！」

▲岳母在爆料公社轉PO新聞畫面，痛斥林「不檢點」。（圖／翻攝爆料公社）

林男對於岳母大動作散播家醜感到不滿，不但鬧上新聞版面，還使其名譽操守受到質疑，為此深感壓力、精神痛苦，因此一狀告上法院，求償精神撫慰金80萬元，同時要求岳母須得在國內四大報及爆料公社刊登道歉啟事，以維聲譽。

對此，岳母則駁斥自己並未到總統府陳情，僅承認接受媒體採訪，並在爆料公社PO文抨擊；但岳母認為，自己所述皆為事實，且林男擔任監察官，職務工作就是負責部隊軍紀、風紀安全維護、監辦與行政調查等工作，而漢光演習期間軍中確實管休，林男身為監察官，卻還與小三遊日，此並非僅涉及私德，還有軍人風紀問題。

橋頭地院法官認為，先前民事庭已認定林姓少校與徐姓小三是「婚外不當男女關係」，損害黃妻配偶權，判2人須連帶賠償20萬元；且綜觀岳母言論，並非憑空杜撰、也未刻意醜化，監察官在演習期間出遊、並與女子同宿確實影響國軍形象，是可受公評之事，因此駁回林男之訴，全案仍可上訴。在案發後林男已遭軍方調職，於107年10月15日調為陸軍一五三旅後勤官。