昌鴻增強明轉中颱「比預期偏西」才北轉　最新國慶連假天氣出爐

▲昌鴻明將轉中颱，9日大迴轉北上撲日本。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今年第14號颱風「昌鴻」持續增強，氣象局預估明天將轉為中度颱風，目前距離台灣花蓮東方海面還有1700多公里，但路徑有比原先預期偏西才北轉到日本，以9日相對接近台灣。氣象局指出，國慶連假首日水氣較多，桃園以北、宜蘭有雨，其他地區多雲為主。

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▲昌鴻颱風路徑有比原先預期再更偏西才北轉。（圖／中央氣象局）

氣象預報員顏增璽表示，「昌鴻」颱風距離花蓮東方還有約1700公里，未來路徑將在9、10日從琉球再北轉到日本南方海面，不會直接影響台灣，不過路徑後期還會有些變化，氣象局將持續關注。

氣象局表示，「昌鴻」颱風最快明天將轉為中颱，路徑有比預期更偏西一些才北轉，9日是相對最接近台灣的時候。以這條路徑來看，國慶連假首日水氣會稍增多，如果轉彎速度快一點，10日降雨也會比較快趨緩。

▲國慶連假首日水氣稍多，桃園以北、宜蘭有雨。（圖／中央氣象局）

各地國慶連假降雨狀況，連假前兩天（9日、10日）東北風影響，北台灣整天仍稍涼，桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，同時有較大雨勢發生機率，而花蓮、台東也偶有零星降雨，至於新竹以南則為多雲到晴，午後南部山區有局部短暫陣雨；收假日（11日）東北風稍減弱，北部降雨縮小至山區，而基隆北海岸及東半部地區則仍有局部短暫雨，其他地區為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫陣雨。

至於溫度方面，這一周在東北風影響下，北台灣偏涼到舒適，高溫約25、26度，中南部32、33度，東半部28至30度，但要留意日夜溫差大，早晚低溫僅22至25度。

另外，特別提醒，近期東北風都偏強，沿海風浪大，特別從周四開始到國慶日，東半部、基隆北海岸、恆春半島沿海地區及馬祖有長浪發生的機率，民眾到海邊要特別小心。

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