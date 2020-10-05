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雨彈灌一周跌破20°C！「昌鴻」向西漫步迴轉　2條路不排除逼台甩雨

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▲▼昌鴻颱風。（圖／中央氣象局、翻攝jma、NCDR）

▲昌鴻颱風龜速漫步中，關鍵2天恐迴轉朝日本移動。（圖／翻攝jma）

記者許力方／綜合報導

第14號輕度颱風「昌鴻」（Chan-Hom）蠢蠢欲動，中央氣象局預報員徐仲毅表示，昌鴻預測路徑將朝琉球東方海面移動，之後往北轉前往日本的機率較高，因這2天導引氣流較不明顯，預報不確定性高，不排除仍有接近台灣的可能。6日並持續受東北風影響，桃園以北、宜蘭短暫雨，花東也有零星短暫雨，北台灣稍偏涼。

氣象局5日晚間9時25分持續針對北北基宜4縣市發布「大雨特報」，受東北風影響，台北市山區已有豪雨發生，晚間至6日清晨基隆、新北市地區、台北市山區及宜蘭山區有局部大雨發生機率，其中台北市山區已有豪雨發生。

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氣象局預報，東北風濕涼天氣持續3天，7、8日（周三、四）北部、東北部天氣仍較涼，其他地區早晚涼；桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區也有零星短暫雨，其他地區多雲到晴，午後南部山區有局部短暫雷陣雨。9至12日（周五至下周一）北東有局部短暫陣雨，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，9、10日北東並有局部較大雨勢發生機率。

▲▼昌鴻颱風。（圖／中央氣象局）

▲▼昌鴻颱風。（圖／中央氣象局、翻攝jma、NCDR）

▲▼昌鴻颱風。（圖／中央氣象局、翻攝jma、NCDR）

▲昌鴻颱風預測路徑分散，氣象局仍不排除接近台灣可能。（圖／中央氣象局、NCDR）

根據氣象局觀測，昌鴻颱風8日前將緩慢往西北西、朝琉球群島東方海面移動，此後北轉接近日本的機率較高。5日晚間8時颱風中心位於台北東方1840公里海面上，以時速9公里速度緩慢移動，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，7級風暴風半徑100公里。

前預報中心主任吳德榮在《三立準氣象》中，引述歐洲模式模擬系集分析，昌鴻颱風路徑分散，若未來它能順利跨過太平洋高壓較弱的地方，到了北邊之後就會順著西風帶離開；反之，若沒辦法穿越，就會被太平洋高壓的東方導引，往台灣靠近，未來2天持續觀察變化。

吳德榮指出，氣象局路徑潛勢顯示，昌鴻將於琉球東方開始迴轉，穿過高壓較弱的地方，不確定性範圍較大，連假天氣目前仍維持東北季風影響天氣型態，颱風路徑越偏西，降雨範圍就會擴大。

未來3天天氣型態都是偏東北風影響，桃園以北雲量多、大台北靠山區、北海岸、東北部、東半部有零星降雨，周末3天連假則要看颱風離台灣多近。吳德榮說，北台灣本周一直濕濕涼涼，低溫僅21度，空曠地區下探19度，中南部背風面較不受影響，高溫可達34度，早晚也在21度上下、偏涼。

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▼北北基宜持續大雨特報，未來3天東北風猛灌雨。（圖／中央氣象局）

▲▼昌鴻颱風。（圖／中央氣象局）

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